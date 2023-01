Bonne nouvelle pour ces dauphins

Mékong: vers la création de zones de protection des dauphins de l'Irrawaddy au Cambodge.

Le premier ministre cambodgien Hun Sen a ordonné lundi la création sur le Mékong de zones de protection de dauphins menacés d'extinction. Cela après la mort de trois de ces mammifères causée par des lignes et des filets de pêche en décembre.

Inscrits sur la liste des espèces en danger, les dauphins de l'Irrawaddy, connus pour leur front bombé et leur museau court, nageaient autrefois dans une grande partie de ce fleuve. Mais, ces dernières décennies, leur domaine a été limité à un tronçon de 190 km entre le nord-est de la province cambodgienne de Kratie et la frontière du Laos.

Des dauphins de l'Irrawaddy 👇

Image: wikipédia

Leur population est en constant déclin depuis leur premier recensement en 1997, quand 200 avaient été dénombrés contre 90 actuellement. Un recul attribué à la perte de leur habitat et aux pratiques de pêche destructrices.

Plusieurs morts récemment

Trois de ces animaux en âge de se reproduire sont morts en une semaine le mois dernier, alarmant les défenseurs de l'environnement, qui ont demandé des patrouilles de jour et de nuit afin de protéger les dauphins de la pêche illégale.

Au cours d'une cérémonie à Kratie, Hun Sen a ordonné aux autorités d'installer des balises flottantes autour de zones de protection désignées, dans lesquelles il y aura une «interdiction absolue» de pêcher. Il a déclaré, évoquant ces filets tendus par les pêcheurs sur certaines parties du fleuve pour attraper des poissons:

«Le Mékong, qui abrite des dauphins et des espèces de poissons presque éteintes, doit être bien géré pour que les dauphins ne meurent pas enchevêtrés dans des filets maillants.»

«Les zones réservées aux dauphins doivent être complètement protégées», a-t-il ajouté, précisant que la présence de ces mammifères contribuait au tourisme local.

Le Cambodge abrite la plus grande population de dauphins de l'Irrawaddy

Onze d'entre eux sont morts en 2022, ce qui porte à 29 le nombre total des dauphins ayant péri ces trois dernières années, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Ce dernier a appelé toutes les autorités concernées à «promulguer et déployer des mesures appropriées pour faire face de toute urgence à la mortalité» provoquée par les filets maillants et la pêche électrique utilisés dans les zones de conservation des dauphins.

Le Cambodge abrite la plus grande population de dauphins de l'Irrawaddy, que l'on trouve également dans des cours d'eau et des lacs en Birmanie, Indonésie, Inde et Thaïlande. (jah/ats)