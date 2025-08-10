beau temps19°
Gaza

Comment Israël a rasé 70% des bâtiments de Gaza

Die Zerstörung Gazas. Fotomontage zeigt überlagernde Bilder von zerstörten Orten in Gaza. Im Hintergrund ein Satellitenbild von Chan Yunis, darüber ein Bild von Zelten von palästinensischen Geflüchtet ...
Omniprésente, inévitable et systématique: la destruction à Gaza.Image: watson/reuters/getty

Comment Israël a rasé Gaza

Cela fait bientôt 22 mois que l'armée israélienne bombarde Gaza. Depuis le début de l'invasion, 60 000 personnes ont été tuées. Plus de 90% de la population est en fuite, sans aucun foyer vers lequel revenir.
10.08.2025, 07:0710.08.2025, 07:07
Carlo Natter
Carlo Natter
«Nous combattons des animaux humains.» C'est par ces mots que l'ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé le siège total de la bande de Gaza après l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, au cours de laquelle environ 1200 personnes ont été tuées. Le ton employé donne le cadre de la campagne militaire qui s'ensuit: une offensive d'une ampleur destructrice rarement égalée.

Quelques jours plus tard, le 10 octobre, les premières bombes tombent sur Gaza.

Smoke rises following Israeli strikes in Gaza, City, October 10, 2023. (Photo by Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images)
De la fumée s'élève au-dessus de la ville de Gaza après les attaques israéliennes du 10 octobre 2023.Image: GettyImages

18 Palestiniennes et Palestiniens sont tués dans la région de Deir al-Balah, au centre de Gaza, lors du bombardement d'une maison d'habitation. Pourtant, les frappes aériennes israéliennes se concentrent principalement sur le nord du territoire. Plus de 70 bombes sont larguées sur la ville de Gaza. Quatorze installations de l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, sont également visées et détruites, selon Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA, citée par les Nations unies. Quatre membres du personnel de l'agence humanitaire perdent la vie.

Un aperçu des destructions

Le 28 octobre 2023, Israël lance son offensive terrestre dans le nord de Gaza, marquant le début d'une invasion qui coûtera, au cours des 22 mois suivants, la vie à plus de 60 000 personnes.

L'armée israélienne va «prendre le contrôle» de la ville de Gaza

Depuis octobre 2023, le centre satellitaire des Nations unies (UNOSAT) analyse l'ampleur des destructions à Gaza à partir d'images satellites. La carte ci-dessous montre les bâtiments que l'UNOSAT classe comme «détruits», «gravement endommagés» ou «partiellement endommagés».

Sur smartphone, la carte peut prendre quelques secondes à se charger.

Bâtiments détruits

Bâtiments fortement endommagés

Bâtiments partiellement endommagés

Octobre 2023

9 octobre 2023

Début de l'attaque israélienne contre Gaza.

0

0

0

Total: 0%

Novembre 2023

Début de l'offensive terrestre israélienne et attaques contre Jabaliya, Gaza-City et Beit Hanoun, dans le nord de l'enclave.

6583

6062

12405

Total: 10%

24 novembre 2023

Premier cessez-le-feu. Depuis octobre, Israël a détruit ou endommagé 37 379 bâtiments à Gaza, soit 18% du total. Déjà 80% de la population est en fuite, soit environ 1,7 million de personnes. Plus de 14 800 personnes ont été tuées.

10049

8243

19087

Total: 18%

Fin janvier 2024

Le cessez-le-feu prend fin le 1er décembre. Le 5 décembre, Tsahal lance l'invasion de Khan Younès. En l'espace d'un mois seulement, Israël double le nombre de bâtiments détruits ou endommagés à Gaza.

22130

14066

32950

Total: 30%

Juillet 2024

Depuis mai, Tsahal mène une offensive de grande envergure sur Rafah. La dernière ville encore épargnée de l'enclave est en grande partie détruite.

52564

18913

56710

Total: 66%

Janvier 2025

Début du deuxième cessez-le-feu, le 19 janvier 2025.

70436

18588

51962

Total: 70%

Juillet 2025

A la mi-mai, Israël lance une nouvelle offensive terrestre dans le centre de la bande de Gaza, autour de Dair al-Balah. La région avait jusqu'alors été relativement peu touchée par les attaques.

Bâtiments détruits et endommagés

La carte est sans appel: Gaza est en ruines. On estime qu'entre octobre 2023 et décembre 2024, le conflit a généré quelque 39 millions de tonnes de gravats. Selon les analyses d'images satellites réalisées par l'UNOSAT, plus de 70% des bâtiments de Gaza sont endommagés ou détruits.

Selon un rapport de l'ONU, 92% de l'ensemble des habitations ont été détruites. A l'intérieur même de la bande de Gaza, 1,9 million de Palestiniennes et Palestiniens sont déplacés, soit plus de 90% de la population.

La carte ci-dessous offre un aperçu des destructions à Gaza à travers plusieurs exemples concrets.

Bâtiments détruits

Bâtiments fortement endommagés

Bâtiments partiellement endommagés

Beit Hanoun

Le 28 octobre, l'offensive terrestre israélienne à Gaza commence près de la ville de Beit Hanoun.

Population avant la guerre: 52 237 habitants

Juillet 2023

La ville de Beit Hanoun avant sa destruction.

Date: 14.07.2023

Source: Copernicus

Juillet 2025

La ville de Beit Hanoun après sa destruction.

Date: 18.07.2025

Source: Copernicus

La destruction à Beit Hanoun

Date: 29.01.2025

Source: Reuters

Jabaliya

Le 31 octobre, les premières roquettes frappent Jabaliya.

Population avant la guerre: 172 704 habitants

La destruction à Jabaliya

Date: 19.01.2025

Source: Reuters

Camp de réfugiés à Jabaliya

Environ 50 000 personnes vivaient dans le camp de réfugiés en 2017. Ce dernier a été attaqué à plusieurs reprises par Israël.

Camp de réfugiés détruit à Jabaliya

Flüchtlingslager in Dschabaliya liegt in Trümmern

Date: 13.02.2025

Source: Reuters

Gaza-City

Population avant la guerre: 590 481 habitants

Juillet 2023

La ville de Gaza avant sa destruction.

Date: 14.07.2023

Source: Copernicus

Juillet 2025

La ville de Gaza après sa destruction.

Date: 18.07.2025

Source: Copernicus

La destruction à Gaza-City

Flüchtlingslager in Dschabaliya liegt in Trümmern

Date: 06.02.2025

Source: Reuters

Les infrastructures de Gaza sont en ruines

Depuis le début de la guerre, Israël frappe des écoles, des mosquées et des hôpitaux à Gaza.

L'hôpital Al-Shifa

Al-Shifa était le plus grand complexe médical et l'hôpital central de Gaza. Lors de l'offensive terrestre israélienne de novembre 2023, l'hôpital a été assiégé. Pendant plus de 13 jours, Tsahal a encerclé le complexe, dans lequel se trouvaient 18 000 personnes. Lors d'une deuxième offensive en mars 2024, l'hôpital a été presque entièrement détruit.

Siège: du 11 au 24 novembre 2023 / Destruction: du 18 mars au 1er avril 2024

Ruines de l'hôpital Al-Shifa

Al-Shifa Ruinen

Date: 01.04.2024

Source: Getty

Tous les hôpitaux de la bande de Gaza sont soit hors service, soit utilisables de manière limitée.

Hors service
Fonctionnement restreint

Situation: 25.01.2025

Université islamique de Gaza

Attaque aérienne du 11 octobre 2023

Au troisième jour de l'invasion, l'aviation israélienne détruit presque entièrement l'Université islamique de Gaza.

La destruction de l'Université islamique

Date: 11.11.2023

Source: Reuters

77% des universités et 76% des écoles de Gaza sont endommagées ou détruites

Grande mosquée de Gaza

La plus ancienne mosquée de la bande de Gaza a été presque entièrement détruite le 8 décembre 2023 lors d'une attaque israélienne.

La Grande mosquée avant et après l'attaque.

Date: 08.12.2023

Source: Reuters

80% des mosquées sont détruites ou fortement endommagées

Détruit
Fortement endommagé
Incertain

Situation: 25.01.2025

Sud de Gaza

Juillet 2023

Le Sud de Gaza avant la destruction.

Date: 14.07.2025

Source: Copernicus

Juillet 2025

Le Sud de Gaza après la destruction.

Date: 18.07.2025

Source: Copernicus

Khan Younès

Population avant la guerre: 205 125 habitants

30 novembre 2023

Khan Younès avant sa destruction.

Date: 30.11.2023

Source: Maxar

19 janvier 2024

Khan Younès après sa destruction.

Date: 19.01.2024

Source: Maxar

Rafah

Population avant la guerre: 171 899 habitants

Rafah est en grande partie en ruines.

Rafah Ruinen

Date: 19.01.2025

Source: Imago/APAimages

Rafah après 15 mois de guerre

Date: 20.01.2025

Source: Reuters

Tel al-Sultan

Le quartier résidentiel situé dans la partie nord de Rafah a été construit il y a seulement une dizaine d'années. Il est aujourd'hui endommagé ou détruit à 99%.

17 juillet 2024

Tel al-Sultan avant sa destruction.

Date: 17.07.2024

Source: Planetlabs

24 juillet 2024

Tel al-Sultan après sa destruction.

Date: 24.07.2024

Source: Planetlabs

Tel al-Sultan

Tel Al-Sultan liegt in Trümmern

Date: 20.01.2025

Source: Anadolu/Getty

Dair al-Balah

En mai 2025, Israël a lancé une nouvelle offensive dans le centre de Gaza.

Population avant la guerre: 75 132 habitants

Dair al-Balah

Rauch steigt über Dair al-Balah in Zentralgaza auf

Date: 21.07.2025

Source: Khames Alrefi/Getty

Les déclarations des dirigeants israéliens montrent que la destruction de Gaza et les déplacements qui en résultent ne sont pas de simples dommages collatéraux. Lors d'une réunion du cabinet de défense, Benyamin Netanyahou a affirmé:

«Nous détruisons de plus en plus de maisons, ils n'ont plus aucun lieu où retourner. Le seul résultat inévitable sera le désir des habitants de Gaza de quitter la bande de Gaza»

Aperçu systématique

Le gouvernement israélien ne se contente pas de provoquer la destruction des conditions de vie des Palestiniennes et Palestiniens, il l'exécute de manière délibérée, comme en témoignent les images des villages et quartiers placés sous contrôle militaire israélien.

Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»

Le village de Khuza'a, au sud de la ville de Khan Younès, comptait environ 1100 habitants avant la guerre. Depuis l'invasion dans le sud de Gaza, le 2 juillet 2024, il est sous contrôle israélien. Pourtant, près d'un an plus tard, presque tous les bâtiments encore intacts après l'attaque ont été détruits par l'armée israélienne. Entre mai et juin 2025, Tsahal a démoli 1200 bâtiments à Khuza'a. Dans une lettre, l'armée justifie ces destructions en affirmant que ces bâtiments faisaient partie de «l'infrastructure terroriste».

Bâtiments détruits

Bâtiments fortement endommagés

Bâtiments partiellement endommagés

Khuza'a

Population avant la guerre: 1100 habitants

Mai 2025

Le quartier de Khuza'a avant sa destruction

Date: 11.05.2025

Source: Copernicus

Juin 2025

Le quartier de Khuza'a après sa destruction

Date: 18.06.2025

Source: Copernicus

Aperçu des destructions

Détruit en juillet 2024
Démoli en mai et juin 2025

Ces bâtiments ont été laissés intacts par Tsahal.

Extrait d'une vidéo prise par un drone à Khuza'a: l'emplacement exact peut être déterminé à partir du bâtiment encore debout.

Flüchtlingslager in Dschabaliya liegt in Trümmern

Date: 30.05.2025

Source: Younis Tirawi/x

Outre les démolitions réalisées directement par l'armée israélienne, des civils sont également engagés pour abattre des bâtiments. Sur les réseaux sociaux, on trouve des offres d'emploi pour divers postes liés aux travaux de démolition et d'excavation à Gaza, rapporte le journal Haaretz. L'une de ces annonces précise par exemple: «Un projet pour le ministère de la Défense et l'armée israélienne recherche un conducteur d'engins professionnel pour travailler dans la bande de Gaza, du dimanche au jeudi, de 7h à 17h, pour 1200 shekels nets par jour (environ 288 francs), logement et repas compris.»

Un camion de vivres se retourne sur la foule à Gaza: 20 morts

Le Haaretz précise également que, selon l'association des entrepreneurs du bâtiment, l'armée déploie tellement d'engins lourds à Gaza que cela ralentit les travaux d'infrastructure en Israël. Une part importante des pelleteuses israéliennes est ainsi mobilisée dans l'enclave palestinienne. Chaque brigade se voit attribuer un ou deux engins civils.

Rauch steigt in Gaza nach einer Explosion auf, in der Nähe israelischer Bagger, gesehen von der israelischen Seite der Grenze, am 5. Juli 2025.
Des bulldozers israéliens à l'œuvre à Gaza le 5 juillet 2025.Image: Reuters/Amir Cohen

Les démolitions pourraient être liées au projet de «ville humanitaire» dans le sud de Gaza, proposé par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Efraim Inbar, président de l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité, a suggéré d'encourager les Palestiniens à quitter complètement la bande de Gaza en renforçant «leur fort désir d'émigrer».

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Méthodologie et sources
Données — Universités, écoles et mosquées
Forensic Architecture a compilé et vérifié une liste détaillée d'incidents. Les données ont été mises à jour par watson.ch jusqu'à fin janvier 2025.

Données — Bâtiments détruits
Depuis octobre 2023, l'UNOSAT collecte et publie des données sur les bâtiments détruits à Gaza. A partir d'images satellites et de photos de référence datant des années précédentes, elle évalue le degré de destruction.

