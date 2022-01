Quatre ans de prison supplémentaires contre Aung San Suu Kyi

«Tout le monde sait que ces accusations sont fausses (...) Les militaires utilisent cette tactique de la peur pour la maintenir en détention arbitraire et définitivement l'écarter de l'arène politique»

La lauréate du prix Nobel de la paix purge cette première peine dans le lieu où elle est tenue au secret depuis son arrestation, il y a près d'un an.

Stromae met en scène son «enfer» au 20h de TF1 et ça donne des frissons

New York pleure 19 morts dans un des pires incendies de son histoire

Le nouveau maire de New York fait (déjà) croquer son frère

Plus de «International»

Plus de 3000 sorcières s'apprêtent à être graciées en Ecosse

Gauche désunie et «trahison» à droite: le week-end politique français

L'affaire Djokovic fait beaucoup rire Federer et Nadal😂

Record ou non, Djoko ne sera jamais le plus grand joueur de l'Histoire

Les plus lus

Comment les complotistes pourraient déstabiliser l'élection française

Sur les plateformes alternatives, les comptes dénonçant censure et complots en lien avec la crise sanitaire se multiplient. La France craint un impact sur sa présidentielle d'avril.

Antoine* en est certain: la politique sanitaire du gouvernement, pass sanitaire inclus, ne servirait qu'à installer «une dictature mondiale numérique où l'intelligence artificielle dominerait l'humain». Le jeune homme est un habitué du canal Telegram Le Grand Réveil, qui compte plus de 100 000 abonnés. La dizaine de posts publiés chaque jour via cette messagerie cryptée génèrent chacun plusieurs centaines de réactions.