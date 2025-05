Des riverains ont signalé un énorme nuage noir provenant d'une usine dans la zone industrielle «La Red», à Alcalá de Guadaíra. Image: AP Europa Press

Un produit toxique prend feu: 77 000 personnes confinées en Espagne

Le feu s'est déclaré dans un hangar contenant des produits chimiques à Alcalá de Guadaíra, près de Séville, dégageant une impressionnante fumée noire. Mais «il n'y a plus de danger», assurent les autorités locales.

Près de 77 000 personnes ont été appelées à se confiner, portes et fenêtres fermées, après l'incendie mercredi en milieu de journée d'un hangar contenant des produits chimiques dans une zone industrielle près de Séville, en Espagne. Le feu est sous contrôle.

Les services d'urgence ont reçu l'alerte vers 13h20, quand des riverains ont signalé un énorme nuage noir provenant d'une usine dans la zone industrielle «La Red», à Alcalá de Guadaíra, une ville de près de 77 000 habitants, située à 15 kilomètres de Séville, indique un communiqué des secours.

Vidéo: X

Le feu s'est déclaré dans un hangar où étaient stockés des produits chimiques et c'est «apparemment» «une étincelle» dans un réservoir qui contenait un produit «assez toxique», a expliqué la maire d'Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez Contreras.

Le deuxième incident en quelques jours

«Il n'y a plus de danger, nous a-t-on expliqué, parce que ce réservoir a totalement brûlé, et il ne reste donc plus de produit», a ajouté l'édile en début de soirée, parlant d'un incendie désormais «contrôlé et délimité».

Les secours avaient recommandé à la population environnante de fermer les portes et les fenêtres pour éviter que la fumée n'entre, ainsi que d'éviter de s'approcher et de rester à la maison.

Deux personnes ont été légèrement blessées et ont été prises en charge sur place: un ouvrier avec des brûlures et une autre personne en raison d'inhalation de fumée, a précisé la maire.

Il s'agit du deuxième incident de ce type en quelques jours en Espagne: samedi matin, quelque 150 000 personnes ont été confinées en Catalogne, dans le nord-est du pays, en raison d'un nuage toxique de chlore provoqué par un incendie dans un dépôt industriel stockant des produits pour des piscines. (jzs/ats)