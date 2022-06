En Australie, un kangourou attaque un homme qui protège ses chiens

Ce grand-père a ainsi vu un kangourou géant poursuivre ses chiens dans son jardin. Il a tenté de s'interposer à mains nues, et après un combat de plusieurs minutes, l'animal a fini par prendre la fuite. L'Australien a déclaré à la chaîne 9 News Australia que le kangourou était très agressif – il lui a notamment mordu les doigts.

La taille a une influence sur la probabilité de contracter certaines maladies. Une étude de grande envergure confirme des conclusions antérieures et indique les maladies pour lesquelles les personnes de grande et de petite taille présentent les risques les plus élevés.

Être grand a ses avantages. Comme lorsqu'il s'agit d'avoir une vue dégagée en plein concert. Toutefois, ces centimètres supplémentaires ont un prix, et plus particulièrement pour la santé. C'est ce que confirme désormais une récente étude de grande envergure.