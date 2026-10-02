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Les F-16 de l'Ukraine ont un problème belge

FILE - Ukrainian Air Force&#039;s F-16 fighter jets fly over a Patriot Air and Missile Defense System in an undisclosed location in Ukraine, on Aug. 4, 2024. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File) Russia Ukr ...
Deux F-16 ukrainiens survolent un système Patriot.Keystone

L'Ukraine a un problème belge avec ses F-16

La Russie intensifie ses frappes aériennes contre l’Ukraine. C’est précisément dans cette situation dramatique que Volodymyr Zelensky se retrouve privé d’un moyen de riposte important.
02.10.2026, 05:3402.10.2026, 08:19
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t-online

En début de semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonçait un accord important avec la Belgique, partenaire de l’Otan: le pays cède trois avions de combat F-16 à l’armée de l’air ukrainienne. Mais un autre problème subsiste entre les deux pays.

Selon les informations du Wall Street Journal, de nombreux F-16 ukrainiens doivent rester au sol faute de maintenance. L’une des difficultés concerne un prestataire basé en Belgique. Alors qu’une intervention de ce type prend normalement six semaines, celui-ci peut avoir besoin de 40 semaines.

Les forces armées ukrainiennes n’ont pas souhaité commenter ces informations. Néanmoins, les avions de combat F-16 jouent un rôle crucial dans la lutte contre les drones. Depuis plusieurs semaines, l’armée du président russe Vladimir Poutine intensifie ses frappes aériennes contre Kiev et d’autres villes d’Ukraine. Rien qu’en septembre, l’armée de Poutine a attaqué l’Ukraine avec environ 2000 drones à réaction, selon le Wall Street Journal, contre 350 au mois de juin.

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La moitié des F-16 bloqués par la maintenance

Le ministre ukrainien de la défense, Ievhenii Khmara, a désormais annoncé une nouvelle stratégie de riposte. Les nouveaux drones à réaction russes de type Geran-5 ne doivent même plus pouvoir s’approcher de Kiev: telle est sa stratégie. Et les F-16 sont essentiels pour y parvenir.

Mais le problème est que ces avions de combat du constructeur américain Lockheed Martin doivent faire l’objet d’une maintenance après environ 300 heures de vol. L’entreprise belge Sabena Aerospace Engineering a été chargée de ces opérations dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 235,5 millions de dollars. Et ses inspections prennent un temps inhabituellement long. Selon les informations du Wall Street Journal, qui cite un expert occidental, la moitié de la flotte ukrainienne de F-16 serait actuellement immobilisée pour maintenance.

Ce retard a de lourdes conséquences. Si les opérations de maintenance ne sont pas rapidement accélérées, l’Ukraine pourrait se retrouver sans F-16 disponibles d’ici à la fin de l’année. «Les faiblesses de la défense aérienne ukrainienne atteignent un niveau critique, et la pénurie de missiles intercepteurs Patriot n’est pas le seul problème», commente le Wall Street Journal. (trad. hun)

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