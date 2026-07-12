Le plan du président russe Vladimir Poutine visant à remporter une victoire rapide contre l'Ukraine n'a pas abouti. Image: IMAGO / Gavriil Grigorov

Les signes d'une escalade de la guerre en Ukraine se multiplient

Un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine paraît actuellement hautement improbable. Selon des sources internes, Vladimir Poutine voudrait même étendre encore davantage le conflit.

Tobias Schibilla / t-online

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Selon des informations de l'agence de presse Reuters, le président russe Vladimir Poutine ne souhaite actuellement mener aucune négociation de paix avec l'Ukraine. Il préparerait au contraire une nouvelle escalade de la guerre. Reuters s'appuie sur les propos de trois personnes proches du Kremlin.

Selon ces sources, les récentes attaques de drones ukrainiens contre des raffineries et des ports russes auraient encore nettement renforcé la détermination de Poutine à poursuivre la guerre. Deux des interlocuteurs estiment que la Russie va encore intensifier le conflit. L'un d'eux a même évoqué, auprès de Reuters, une «probabilité élevée» d'une escalade dans les prochains mois. La forme que celle-ci pourrait prendre reste toutefois incertaine.



Ces informations contredisent les affirmations du président américain Donald Trump. Ce dernier avait en effet indiqué, après des entretiens téléphoniques avec Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, que le chef du Kremlin souhaitait mettre fin à la guerre.

Poutine s'en tiendrait à ses objectifs de guerre

Poutine aurait récemment rappelé à l'ordre les conseillers qui plaidaient en faveur d'un cessez-le-feu le long de la ligne de front, selon le rapport de Reuters. Le président russe s'en tiendrait au contraire à son objectif de placer l'intégralité de la région ukrainienne de Donetsk (est) sous contrôle russe. Une autre source s'est dite convaincue que la Russie pourrait bientôt s'emparer entièrement du Donbass.

Interrogé par l'agence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que la Russie était disposée à une solution pacifique. Il a toutefois précisé que le pays disposait de suffisamment de moyens pour poursuivre la guerre par ses propres moyens. Cette affirmation contraste notamment avec la grave crise de carburant dans laquelle la Russie a sombré en raison des attaques ukrainiennes répétées contre ses raffineries et oléoducs.

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Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Keystone

Des signes d'escalade avec l'Otan

Reuters cite par ailleurs des sources gouvernementales ukrainiennes qui mettent elles aussi en garde contre une escalade. Selon ces dernières, des renseignements des services secrets indiqueraient que la Russie prépare de nouvelles offensives contre l'Ukraine.

Des évaluations similaires proviennent également d'experts militaires russes. Ainsi, l'ancien responsable de la défense Andreï Ilnitski écrit, dans un article de presse, qu'une éventuelle prochaine phase de la guerre pourrait inclure des attaques contre des bases de l'Otan dans les pays baltes et en Roumanie, ainsi que contre des entreprises d'armement européennes.

Interrogé par Reuters à ce sujet, Dmitri Peskov n'a voulu ni confirmer ni démentir explicitement ces hypothèses. Il s'est contenté d'affirmer que la Russie devait renforcer sa sécurité.

Un soldat russe tire un lance-roquettes lors d'un exercice dans l'est de l'Ukraine, occupé par la Russie. Image: IMAGO / Alexander Reka

L'expert militaire Jack Watling, du Royal United Services Institute britannique, ne considère toutefois pas, à l'heure actuelle, qu'une guerre directe entre la Russie et l'Otan constitue le scénario le plus probable. Moscou pourrait au contraire lancer des attaques limitées sur le territoire de l'Otan, dans le but de diviser l'alliance militaire sur la question d'une réponse commune. (trad. ysc)