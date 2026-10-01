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David Roth a une idée radicale pour les F-35 suisses

Air Show Del Garda 2026 An Italian Air Force Lockheed Martin F-35 Lightning II of the 6th Wing of Ghedi, near Brescia, performs during day one of the Air Show del Garda 2026 in Desenzano del Garda, It ...
Le dossier F-35 n'en finit pas de faire du bruit.Image: www.imago-images.de

Cet élu PS a une idée radicale pour les F-35 suisses

L’acquisition des avions de combat américains est depuis longtemps devenue un scandale politique. Le conseiller national David Roth demande désormais d’y mettre un terme.
01.10.2026, 07:3401.10.2026, 07:45

Les F-35 commandés par la Suisse aux Etats-Unis continuent d’agiter la Confédération. Leur acquisition coûtera bien plus cher qu’annoncé et le prix fixe que l’ancienne ministre de la Défense, Viola Amherd, avait affirmé avoir négocié n’a jamais existé.

Le conseiller national lucernois David Roth (PS), avance désormais une proposition qui ne manquera pas de faire réagir, comme le rapporte 20 Minuten. Il demande au Conseil fédéral d’examiner la possibilité de céder à d’autres pays ces F-35 devenus indésirables.

«Il apparaît déjà que les F-35 vont devenir un gouffre financier, sans pour autant pouvoir répondre aux besoins de la Suisse»
David Roth

Le F-35 serait peu fiable et sujet aux pannes, poursuit l’ancien président des Jeunes socialistes:

«Le minimum serait donc que le Conseil fédéral examine la possibilité de les revendre»

La Suisse aurait ensuite encore suffisamment de temps pour mener, dans les règles, une éventuelle nouvelle procédure d’acquisition.

Nationalrat David Roth, SP-LU, spricht waehrend der Fruehlingssession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 19. Maerz 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
David RothKeystone

Vers l'Italie ou l'Allemagne?

Le conseiller national UDC Thomas Hurter, lui-même pilote, est d’un tout autre avis. Brader les F-35 à d’autres Etats serait, selon lui, une erreur fatale:

«Si nous faisions cela, nous nous retrouverions au bout de la file d’attente et nous ne recevrions aucun avion pendant des années»
Thomas Hurter

Dans le secteur de l'armement, la cession d’un avion de combat à un autre pays sans l’avoir auparavant exploité est appelée «Third Party Transfer». Des pays comme l’Italie, l’Allemagne ou les Pays-Bas, qui disposent eux-mêmes d’une flotte de F-35, pourraient être intéressés, écrit 20 Minuten. (her/trad,jzs)

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