La Birmanie pourrait bien entrer en «guerre civile»

L'effusion de sang en Birmanie crée l'indignation du monde entier

Journée noire pour la Birmanie qui déplore, le 27 mars, plus de 90 morts. Des pays du monde entier s'élèvent contre cette «tuerie». L'Etat birman s'en défend.

«Cette 76ème journée des forces armées restera gravée comme un jour de terreur et de déshonneur». Des mots forts employés par l'ambassade de l'Union européenne qui dénonce la répression des manifestations pro-démocratie en Birmanie ayant fait samedi plus de 90 morts. Il s'agit de la journée la plus sanglante depuis le coup d'Etat du 1er février.

La Birmanie porte à près de 420 le nombre de personnes tuées dans la répression depuis le putsch, selon l'Association pour l'assistance aux …