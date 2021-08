Au Brésil, une montgolfière illégale déclenche un gigantesque incendie

Quatre ans de prison requis pour un pyromane multirécidiviste

Le Ministère public a requis quatre ans de prison ferme, jeudi, contre un ancien aide-cuisinier français de 55 ans qui a avoué avoir allumé sept incendies à Concise entre 2019 et 2020.

L'homme est prévenu principalement d'incendie intentionnel, d'incendie intentionnel qualifié et de dommage à la propriété. Les faits se sont produits entre le 1er novembre 2019 et le 16 janvier 2020, tous à Concise, sauf pour l'un des cas qui s'est déroulé à Yverdon. Psychiquement fragile et visiblement honteux de ses actes, il s'est exprimé de manière quasi inaudible durant le procès qui s'est ouvert jeudi matin.

Le quinquagénaire a bouté le feu à un atelier, à la maison de sa mère …