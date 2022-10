L'avance de Lula sur Bolsonaro se réduit à J-1 de la présidentielle

A cause du décalage horaire, le continent européen devrait recevoir le résultat des élections présidentielles brésiliennes lundi matin. Pour l'instant, seuls les instituts de sondage prévoient le ton. Et l'avance de l'ex-chef de gauche se réduit face au président sortant.

Lula devrait être élu avec 52% des votes exprimés contre 48% à Bolsonaro selon les sondages à J-1 des élections. sources: keystone et shutterstock

L'avance de l'ancien chef d'Etat de gauche Lula sur le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est réduite à quatre points, selon un sondage publié par Datafolha samedi. Cette estimation paraît à la veille de la présidentielle au Brésil.

Lula devrait être élu avec 52% des votes exprimés contre 48% à Bolsonaro, selon l'institut de référence, qui accordait un avantage de six points à Lula dans son précédent sondage jeudi dernier (53% contre 47%).

Instituts de sondage fiables?

Plus de 8300 personnes ont été interrogées sur deux jours, vendredi et ce samedi, pour cet ultime sondage, qui comporte une marge d'erreur de +/- 2 points de pourcentage et promet donc un résultat serré.

Lula a remporté le premier tour du 2 octobre par 48% des votes exprimés contre 43% à Jair Bolsonaro, mais les instituts de sondage avaient tous lourdement sous-estimé le score du président sortant, auquel ils prédisaient un retard de douze points de pourcentage. (sda/ats/afp)