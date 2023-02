Une tempête annule le carnaval et fait 36 morts dans le sud du Brésil

Des pompiers, des soldats et des volontaires travaillent dans la zone d'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies (archives). Image: sda

De fortes inondations et des glissements de terrain se sont produits pendant le week-end du Carnaval.

Une forte tempête accompagnée de précipitations «records» a fait au moins 36 morts dans plusieurs localités de l'Etat de Sao Paulo au Brésil, ont indiqué dimanche les autorités.

«Jusqu'à présent, 36 décès ont été enregistrés dans la municipalité de Sao Sebastiao, située à environ 200 km de Sao Paulo» Le maire de la ville, Felipe Augusto

Sao Sebastiao a annulé son carnaval à cause des tempêtes: Vidéo: YouTube/O POVO Online

Plus au nord, dans la ville côtière d'Ubatuba, une petite fille est morte à la suite des fortes pluies, a déclaré le gouvernement local. Le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo avait fait état plus tôt dans la journée de 24 décès dans un communiqué, signalant que «228 personnes avaient été déplacées et 338 autres évacuées».

Le nombre de personnes blessées et disparues n'a toutefois pas encore été précisé par les autorités, qui sont toujours à pied d'oeuvre pour porter secours aux survivants. Le sauvetage d'un garçon de deux ans qui était couvert de boue et d'une femme enceinte en train d'accoucher a particulièrement été souligné par les autorités.

Des personnes sous terre

Le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, qui a survolé la zone touchée par la tempête, a décrété l'état d'urgence dans cinq municipalités de cette région située au nord de Sao Paulo. Ce dernier a débloqué 1,5 millions de dollars (1,4 millions de francs) pour les opérations de sauvetage.

La municipalité de Sao Sebastiao, très fréquentée par les habitants de la région pendant le carnaval, a été l'une des plus touchées par la tempête. En vingt-quatre heures, 600 mm de pluie ont été enregistrés, soit deux fois plus que la moyenne mensuelle, a indiqué la mairie.

Une cinquantaine de maisons ont été emportées par les eaux à Sao Sebastiao:

«Il y a encore des gens sous terre. Les volumes de précipitations ont été exceptionnels et ont battu des records, c'est une situation extrêmement critique.» Felipe Augusto

Comme dans d'autres localités de la région, le programme des festivités a été annulé en raison des fortes intempéries.

Lula en visite dans la région

Le président Luiz Inacio Lula da Silva se rendra lundi dans la zone touchée par la tempête. Des quartiers se sont retrouvés sous l'eau, des décombres d'habitations ont été emportés par les glissements de terrain et des routes se sont effondrées.

En outre, l'armée brésilienne a également été mobilisée, ainsi que deux avions militaires. Des groupes spécialisés de la Défense Civile ont également été déployés sur les lieux pour renforcer le dispositif de sauvetage:

«Il ne manquera pas de moyens humains ou d'équipement» Le ministre de l'Intégration et du Développement régional, Waldez Goes

Le Brésil, qui subit les effets du changement climatique, est en proie à des catastrophes naturelles à répétition, comme à Pétropolis dans l'Etat de Rio de Janeiro, où plus de 230 personnes sont mortes à la suite de fortes pluies en 2022. (ats/jch)