Assaut à Brasilia: Bolsonaro reconnaît «quelques erreurs» du bout des lèvres

Le 8 janvier à Brasilia, des bolsonaristes ont envahi la capitale, refusant de reconnaitre le résultat de l'élection. Image: sda

Plus de 1100 personnes sont toujours en état d'arrestation pour des faits qualifiés de «terrorisme» par le gouvernement Lula, en poste depuis le 1er janvier.

L'ex-président du Brésil Jair Bolsonaro a avoué «quelques erreurs à la maison», selon une vidéo publiée lundi. Il s'exprimait devant des sympathisants aux Etats-Unis.

«Tout le monde commet quelques erreurs à la maison, y compris les membres du gouvernement. Durant mon mandat, tous les jours étaient des lundis»

L'ancien dirigeant d'extrême droite a quitté le Brésil le 30 décembre, deux jours avant la passation avec son successeur de gauche Lula, qui l'a vaincu à l'élection présidentielle d'octobre.

Dans l'extrait mis en ligne par le site d'information Metrópoles, des partisans lui conseillent de ne pas retourner au Brésil, où la Cour suprême l'a récemment inclus dans une enquête pour son rôle dans les saccages des lieux de pouvoir du 8 janvier. Ce jour-là, des milliers de personnes identifiées comme des bolsonaristes ont envahi le siège de la présidence, le Congrès et la Cour suprême, refusant de reconnaitre le résultat de l'élection.

La vidéo en question: Vidéo: YouTube/Metrópoles

Evénements «incroyables»

Des infrastructures, des oeuvres d'art inestimables et du mobilier faisant partie du patrimoine national ont été détruits lors des émeutes.

«Je déplore ce qui s'est passé» Jair Bolsonaro

Plus de 1100 personnes sont toujours en état d'arrestation pour des faits qualifiés de «terrorisme» par le gouvernement Lula, en poste depuis le 1er janvier. Jair Bolsonaro, resté isolé et quasiment muet durant ses dernières semaines de mandat, avait condamné les «saccages» et nié toute implication dans les assauts. (ats/jch)