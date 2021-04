4 points qui résument l'accord post-Brexit entre l'Europe et le Royaume-Uni

International

4 points qui résument l'accord Brexit entre l'Europe et le Royaume-Uni



Image: Shutterstock

C'est officiel le Parlement européen a avalisé l'accord commercial avec le Royaume-Uni, c'est l'épilogue d'une longue histoire. Petit rappel de ce qu'il contient.

Le Parlement européen a approuvé l'accord commercial conclu par l'Union européenne (UE) avec le Royaume-Uni, dans un contexte toujours tendu entre Londres et Bruxelles. Cela met un point final au douloureux chapitre du Brexit.

Résolution des litiges

Une clause de «rééquilibrage» donnera à l'UE ou au Royaume-Uni le droit de prendre des mesures en cas de divergences importantes, rapporte BBC. Et des mesures seront possibles, comme la réintroduction de quotas et de droits de douanes.

Concurrence

Le Royaume-Uni et l'UE s'engagent à maintenir des normes communes en matière de droits des travailleurs, ainsi que de nombreuses réglementations sociales et environnementales.

La pêche

C'était l'un des gros points débattus. La valeur du poisson pêché par l'UE dans les eaux britanniques sera réduite de 25%. La réduction sera introduite sur une période de transition de 5,5 ans. Après quoi, le Royaume-Uni contrôlera entièrement l'accès à ses eaux. S'il décide d'exclure des pêcheurs de l'UE, ceci pourra être compensé soit par des droits de douane sur les produits de pêche britanniques, soit en empêchant les bateaux britanniques de pêcher dans les eaux de l'UE.

Libre-circulation

Les ressortissants britanniques auront besoin d'un visa s'ils veulent rester dans l'UE plus de 90 jours sur une période de 180 jours et vice-versa. Les ressortissants Britanniques et Européens peuvent continuer à aller travailler de part et d’autre de la frontière, mais désormais, avec des permis de travail.

(jah)