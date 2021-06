International

Canada

La marque Canada Goose abandonne la fourrure véritable d'ici fin 2022



shutterstock

Canada Goose et la fourrure animale: c'est bientôt fini!

Les militants pour la cause animale ont acclamé la décision de la marque canadienne Canada Goose, connue pour ses vestes parka bordées de fourrure animale.

D'ici la fin de l'année 2021, la marque de mode Canada Goose n'achètera plus de fourrure animale. Elle cessera aussi de produire des vêtements qui en contiennent, d'ici la fin 2022. «Nous applaudissons l'engagement de Canada Goose à mettre fin à l'utilisation de toutes les fourrures d'ici la fin de 2022 et la position de leader qu'elle occupe dans son industrie», a réagi Barbara Cartwright, directrice générale de Humane Canada, la plus grande organisation nationale de protection des animaux du pays.

Peta crie victoire après 15 ans de combat

Canada Goose, fondée à Toronto en 1957, a longtemps été la cible du mouvement anti-fourrure. L'organisation de défense des droits des animaux Peta a fait campagne pour qu'elle cesse d'utiliser la fourrure pendant 15 ans. Elle a organisé plusieurs manifestations devant le magasin de l'entreprise à New York en mars.

En France aussi, Peta s'était fait entendre 👇 peta

Sur son site, l'organisation, a tenu à partager la bonne nouvelle. «C’est une victoire monumentale pour les coyotes!» a-t-elle écrit. «Ensemble, nous avons réussi à faire en sorte que des coyotes sensibles et intelligents ne soient plus capturés dans des pièges d’acier et tués de manière barbare pour les parkas Canada Goose!»

La fourrure , la fin d'une mode?

Mais, selon les dires du président de Canada Goose, Dani Reiss, les pressions des organisations de défense des animaux n'ont eu aucune influence sur cette décision. L'abandon de la fourrure est lié à des raisons environnementales, a-t-il dit au New York Times, et non à la pression publique des militants.

Il est probable que l'entreprise ait également été influencée par le fait que la fourrure n'est plus à la mode, note par ailleurs The Guardian. Pour rappel, à Londres, la Fashion Week, interdit la fourrure de ses podiums depuis 2018. Aussi, des grands noms de la mode comme Gucci, Prada ou encore Versace ont déjà renoncé à la fourrure animale. (hkr)

Plus d'articles sur la société Anxieux, le retour de la vie sociale vous inquiète? Les conseils d'une psy Link zum Artikel Endométriose: «La douleur, c'est comme des coups de poignard» Link zum Artikel Cette vidéo sur la dépression nous a fait du bien et vous en fera aussi Link zum Artikel La révélation d'Elon Musk peut (vraiment) faire du bien aux Asperger Link zum Artikel

26 chiens qui prennent beaucoup trop de place🐶 1 / 20 26 chiens qui prennent beaucoup trop de place🐶