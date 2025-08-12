beau temps31°
CFF: le nouveau billet dégriffé Flex offre plus de liberté

Voici comment les CFF veulent remplir leurs trains les moins fréquentés: les nouveau billets dégriffés Flex
Ce nouveau billet des CFF qui change les règles du jeu.Image: Montage watson

Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé

Les CFF lancent un billet dégriffé plus flexible, annulable jusqu’au départ avec remboursement partiel, pour séduire voyageurs hésitants et remplir les trains.
12.08.2025, 16:1212.08.2025, 16:12
Plus de «Suisse»

Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et l'Alliance SwissPass enrichissent leur offre avec le «billet dégriffé Flex». Objectif? Permettre aux voyageurs de profiter de tarifs réduits tout en conservant la possibilité de modifier leurs plans. En effet, jusqu’ici, choisir un billet dégriffé signifiait un prix réduit, mais zéro flexibilité. Réservable jusqu’à six mois à l’avance, ce ticket ne valait que pour un train précis et ne pouvait être remboursé qu’à de rares conditions.

Comme les billets dégriffés classiques, cette formule est vendue en nombre limité, valable uniquement pour des trains et horaires précis, et disponible exclusivement en ligne.

Un changement de taille

La différence majeure? Le billet peut désormais être annulé jusqu’à l’heure prévue du départ, avec un remboursement automatique de 50% du prix, sans justificatif.

Le réveil est brutal pour les trains de nuit CFF

Jusqu’à présent, un billet dégriffé pouvait être remboursé moyennant une franchise de 10 francs… à condition de racheter un billet au tarif normal pour le même jour et le même trajet. Cette règle disparaît avec le Flex. Après une annulation, il est possible de racheter n’importe quel billet, y compris un autre billet dégriffé.

Selon l’Alliance SwissPass, plus de six clients sur dix réclamaient des conditions plus souples. Le dispositif répond à cette attente, tout en conservant la logique initiale des billets dégriffés: orienter les voyageurs vers des trains moins fréquentés afin d’optimiser les capacités.

Avec cette nouvelle option, les CFF espèrent encourager les trajets spontanés et rendre le train plus compétitif. (jah)

Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
L’article