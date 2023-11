Un centre juif attaqué au cocktail Molotov à Montréal

Un membre d'un centre communautaire juif de Montréal montre les dommages à l'entrée, à Montréal. Keystone

La police canadienne annonce une hausse importante des crimes racistes dans les métropoles canadiennes, notamment des actes antisémites, depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas sur le sol israélien.

Un centre communautaire juif de Montréal a été la cible d'un cocktail Molotov dans la nuit de dimanche à lundi. Une attaque qualifiée d'«inacceptable» par le Premier ministre du Canada Justin Trudeau sur fond de montée des actes antisémites depuis le 7 octobre.

«Personne ne se trouvait sur place et les dommages sont minimes», a expliqué dans un communiqué Saul Emanuel, le directeur général du centre attaqué (le Conseil de la communauté juive), déplorant toutefois d'«odieuses attaques violentes et répétées».

Après avoir cassé la vitre de la porte d'entrée, le cocktail s'est écrasé dans le vestibule, brûlant une partie du tapis:

«Ces actes continus de violence antisémite sont déplorables et inacceptables et doivent cesser maintenant», Justin Trudeau

Plus tôt ce mois-ci, deux écoles de confession juive de la métropole québécoise ont été la cible de tirs, dont l'une d'elles à deux reprises, sans faire de blessés. Des cocktails Molotov ont également touché une synagogue. «Montréal est une ville de paix et d'inclusion. Elle doit le demeurer et nous nous en assurerons», a réagi Valérie Plante, la maire de Montréal, également sur X. (ats/jch)