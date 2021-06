International

Canada

Le Canada veut combattre une «récession au féminin»



Image: Shutterstock

Le Canada veut combattre une «récession au féminin» due au Covid

16 000 Canadiennes ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Forcé de reconnaitre une véritable récession, le gouvernement de Justin Trudeau a décidé d'en faire une priorité.

9 millions de Canadiens ont touché une aide d'urgence de 500 dollars (370 francs) par semaine, pendant les sept premiers mois de la pandémie. Malgré cela, plus de 16 000 femmes ont disparu des chiffres de la population active, pour cause de perte d'emploi et de précarité, selon les chiffres officiels. Le gouvernement de Justin Trudeau a décidé d'agir en activant un plan de relance «féministe».

«Au printemps 2020, il a suffi de quelques jours pour que je découvre que tout ce que je savais faire n’existait plus»

Pourquoi les femmes sont plus touchées par la récession?

Au Canada, 60% des emplois à bas salaire sont occupés par des femmes, dans la restauration, le tourisme, le commerce de détail, des secteurs fortement touchés par la crise sanitaire. Pour ces postes, le salaire moyen est 15 dollars de l’heure (11 francs). Avec la pandémie, ces fonctions ont donc été les premières à disparaître, engendrant une véritable «récession au féminin».

L’Institut de la statistique du Québec estime que, sur les 208 500 emplois perdus en 2020, 113 100 étaient détenus par des travailleuses et, à l’échelle canadienne. 16 000 femmes auraient renoncé purement et simplement depuis un an à leur présence sur le marché du travail, disparaissant des chiffres de la population active.

Les axes du plan de relance

Le gouvernement agira sur cette grande problématique en se focalisant sur les axes suivants:

Aide financière.

Système de garde pour enfants.

Favoriser l'égalité des genres.

(jch)

