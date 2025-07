La côte est de la Russie a été frappée mercredi par des inondations massives après un tremblement de terre. Image: keystone

Voici où et quand le tsunami du Pacifique devrait frapper



Dans la nuit de mardi à mercredi, un puissant séisme au large des côtes du Kamtchatka a provoqué un violent tsunami. Des répercussions sont attendues dans de nombreux pays.

La terre a tremblé au large de la côte est de la Russie dans la nuit de mardi à mercredi. L'observatoire sismologique américain a enregistré une secousse de magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. Plusieurs pays de la zone Pacifique ont émis des alertes au tsunami. Cette carte vous indique quand et où des vagues géantes sont attendues:

11h30: Japon, Etats-Unis, Philippines

Le séisme au large des côtes russes s'est produit à 1h30, heure suisse. Dix heures plus tard, les premières grosses vagues ont atteint la côte américaine.

Cela a d'abord concerné les parties nord des Etats de Washington et de l'Oregon. Un peu plus tard, des vagues plus modestes ont atteint les côtes de Californie, on ne signale pas de dommages. Mais les autorités ont émis des alertes pour l'ensemble de la côte ouest. Le niveau de danger a été revu à la baisse pour Hawaï, le pire étant passé selon les responsables locaux.

Du côté ouest du Pacifique, on a aussi enregistré les premiers effets aux Philippines, en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Voici les webcams:

Honolulu, Etats-Unis

Okinawa, Japon

Les données Les heures approximatives de survenance des tsunamis sont basées sur l'évaluation scientifique des vagues passées dans le Pacifique Nord. Ces informations proviennent des Centres nationaux d'information environnementale (NOAA).

16h30: Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande



Les vagues atteindront ensuite le Mexique quinze heures après la secousse. Là aussi, des alertes ont été émises dès les premières heures du jour, heure suisse.

La côte est de l'Australie devrait également voir déferler des vagues très importantes. Idem en Nouvelle-Zélande.

Playa la Madera, Mexique

Oakland, Nouvelle-Zélande

21h30: Amérique du Sud

20 heures après le séisme, les premières vagues provoquées par le séisme au large des côtes russes devraient atteindre toute la côte sud-américaine. Dernière région à être touchée: l'Antarctique.

Ayangue, Équateur

Lima, Pérou

Vina del Mar, Chili

Adaptation française par Valentine Zenker