Il continue de faire très chaud au Pakistan et en Inde, la preuve en images

Une vague de chaleur extrême s'est abattue, en Inde et au Pakistan, depuis le mois de mars. Les températures ont atteint plus de 40 degrés par région, un record. Population et animaux se rafraichissent comme ils peuvent. Images.

Fonte des chaussées, fermeture des écoles, incendies et autres alertes sanitaires: voici ce que vivent l'Inde et le Pakistan, tout deux victimes d'une vague de chaleur extrême jamais vue auparavant, selon les autorités sanitaires, rapporte le média CBC. La canicule continuera jusqu'au mois de mai, au moins.

Et en image, ça donne ça

Une vache boit dans un étang pendant un après-midi chaud dans la banlieue de New Delhi, en Inde, le 1er mai 2022. Image: EPA

Un garçon boit un soda sur une promenade sur la côte de la mer d'Arabie à Mumbai, en Inde, dimanche 1er mai 2022. Image: AP

Des hommes conduisent une moto pendant un après-midi chaud dans la banlieue de New Delhi, en Inde, le 1er mai 2022. Image: keystone

Les pompiers de Delhi font une pause pendant qu'ils éteignent un incendie à la décharge de Bhalswa à New Delhi, mercredi 27 avril 2022. Image: AP

Un éléphant se rafraîchit dans un zoo de Karachi, au Pakistan, le 31 mars 2022. Image: keystone

Un garçon prend une glace pendant un après-midi chaud dans la banlieue de New Delhi, en Inde, le 1er mai 2022. Image: keystone

Des gens boivent du jus gratuit sur le bord de la route, pour combattre la chaleur à Karachi, au Pakistan, le 15 mars 2022. Image: EPA

Un homme marche la tête couverte contre le soleil lors d'une chaude après-midi dans la banlieue de New Delhi, en Inde, le 1er mai 2022. Image: EPA

Des tireurs de rikshaw attendent pendant une chaude après-midi à Kolkata, dans l'est de l'Inde, le 19 avril 2022. Image: keystone