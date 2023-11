Les éruptions volcaniques peuvent être très dangereuses pour les alentours. Image: Shutterstock

Ces volcans peuvent entrer en éruption à tout moment

En Islande et à Naples, les spécialistes s'attendent à des éruptions volcaniques dans un avenir proche. Voici où se trouvent les volcans actifs autour de la planète.

Philipp Reich Suivez-moi Helen Kleinschmidt Suivez-moi

Plus de «International»

Les volcans sont l'exemple typique de ces phénomènes naturels à la fois fascinants et dangereux. En Europe, on se prépare à l'éruption du supervolcan Champs Phlégréens, dans la région de Naples. En Islande également, de nombreux tremblements de terre indiquent une éruption imminente.

Dans le monde, on compte environ 1500 volcans qui sont entrés en éruption au moins une fois au cours des 10 000 dernières années. Et ils pourraient à nouveau se réveiller. Les volcans actuellement actifs sont une septantaine, et se classent dans trois catégories: les volcans très actifs, ceux qui ne le sont que modérément et ceux qui ne connaissent que des troubles volcaniques, mais pas d'éruption.

Nous avons examiné quelques-uns de ces volcans de plus près – surtout ceux considérés comme particulièrement dangereux et actifs.

Le Stromboli (Italie)

Le volcan Stromboli, situé sur l'île italienne du même nom au nord de la Sicile, est en activité permanente. A intervalles irréguliers (de quelques minutes à toutes les heures), des éruptions plus ou moins importantes se produisent à partir de plusieurs ouvertures du cratère. Dans la plupart des cas, les matériaux éjectés retombent dans le cratère ou roulent dans la mer, ne causant ainsi aucun dommage.

Le Stromboli éjecte régulièrement de la lave, des scories et des cendres. Image: Roland Zoss

Le Stromboli a toutefois déjà connu des éruptions qui ont été fatales à certains habitants de l'île. La dernière en date a coûté la vie à une personne en 2019.

Le Popocatepetl (Mexique)

Le Popocatepetl est situé à seulement 60 kilomètres de la ville de Mexico. Il est considéré comme l'un des volcans les plus actifs du pays et connaît une activité régulière depuis 1994, après une période de repos de plusieurs années.

Le Popocatepetl est le deuxième plus haut volcan d'Amérique du Nord. Image: keystone

L'ascension du volcan est en fait interdite depuis son réveil. Malgré cela, des alpinistes continuent à tenter de l'escalader. Cela ne se termine pas toujours bien. L'année dernière, par exemple, une pierre brûlante a mortellement touché une femme. Son groupe de randonneurs s'est fait surprendre par des matériaux éjectés du volcan.

L'Erta Ale (Ethiopie)

Le volcan Erta Ale se trouve au nord-est de l'Ethiopie, au-dessus du fond d'une mer asséchée. Son ventre cache un lac de lave actif, un phénomène rare. En 2017, la grosse quantité de lave a fait déborder le lac. De fin octobre 2020 à fin 2021, le lac s'est figé, puis l'activité du volcan a repris.

La lave du lac se brise en fines plaques qui partent à la dérive. Image: IMAGO / imagebroker

Le Nyiragongo (République démocratique du Congo)

Le Nyiragongo, en République démocratique du Congo, est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il abrite également un lac de lave et se situe à environ 20 kilomètres au nord de la ville de Goma, où habitent un million de personnes. Elle est donc particulièrement menacée par les éruptions volcaniques.

En 2002, une grande éruption a détruit plusieurs villages et a aussi touché Goma. Au total, 147 personnes sont mortes et environ 500 000 autres ont été évacuées. Beaucoup d'entre elles sont longtemps restées sans abri.

Près de 20 ans plus tard, en mai 2021, une nouvelle éruption a eu lieu, faisant 32 victimes. La coulée de lave a provoqué la panique à Goma et un exode massif hors de la ville.

Les habitants de Goma prenant la fuite après l'éruption volcanique de mai 2021. Image: keystone

Le Merapi (Indonésie)

L'Indonésie possède la plus forte densité de volcans au monde. Le Merapi, situé sur l'île de Java, est l'un des plus dangereux, mais revêt également une importance particulière pour la population locale: afin d'apaiser les anciens esprits de Java, on apporte chaque année des offrandes au volcan.

Selon la croyance, le Merapi abrite un royaume invisible, dont le roi protège celles et ceux qui vivent autour du volcan. Ainsi, on pense que les éruptions ne viseront pas la grande ville proche de Yogyakarta, comme cela a été le cas au cours des dernières décennies.

Le volcan se réveille régulièrement – la dernière fois cette année, le 11 mars 2023. Des éruptions plus importantes ont lieu tous les dix ou quinze ans, dégageant des nuages de cendres qui peuvent atteindre une température de plus de 700 degrés. Plusieurs zones doivent régulièrement être évacuées.

Les nuages de cendres peuvent atteindre des températures de 700 degrés. Image: keystone

Le Masaya (Nicaragua)

Le Masaya au Nicaragua est également toujours actif aujourd'hui et entre en éruption à intervalles irréguliers. A l'époque précolombienne, il était vénéré par la population et ses éruptions considérées comme un signe de colère divine. Pour la calmer, il y avait régulièrement des sacrifices humains. La plupart du temps, il s'agissait de jeunes enfants ou de vierges jetés dans le cratère du volcan, où ils étaient brûlés vifs.

A l'époque, on sacrifiait des enfants et de jeunes femmes dans ce cratère. Image: IMAGO / Xinhua

L'Erebus (Antarctique)

L'Erebus, situé dans l'Antarctique, est le volcan actif le plus au sud du monde. Il n'a pas connu d'interruption depuis des décennies. L'Erebus se trouve sur l'île de Ross, dans l'océan austral, avec quatre autres volcans – mais il est le seul à ne pas s'être endormi. De plus, il abrite un lac de lave, une configuration difficilement explicable pour l'Antarctique.

Le choc des extrêmes: le volcan Erebus en Antarctique. Image: Shutterstock

Le 28 novembre 1979, un tragique accident d'avion s'est produit à cet endroit. Sa cause est aujourd'hui encore controversée. On ignore en effet toujours si la responsabilité principale incombe au commandant de bord ou à la compagnie aérienne, qui aurait fourni de fausses informations au capitaine. Quoi qu'il en soit, l'altitude de vol minimale n'a pas été respectée. Parmi les 257 personnes à bord, aucune n'a survécu au crash. L'avion a été entièrement détruit.

Le Sakurajima (Japon)

Le Sakurajima au Japon se trouve sur une péninsule dans la baie de Kagoshima. Environ 500 000 personnes vivent dans la ville du même nom, située à environ huit kilomètres. Leur quotidien est rythmé par l'activité du volcan, qui crache des nuages de cendres plusieurs fois par jour. Comme ceux-ci déposent parfois de la pluie sur la ville, les habitants de Kagoshima se promènent souvent avec des masques à poussière et des lunettes de protection. A l'école, on enseigne aux enfants les mesures d'urgence à prendre en cas d'éruption majeure.

Une particularité du volcan Sakurajima est les «orages sales» que l'on peut observer fréquemment. Lors d'une éruption, des tensions électriques s'accumulent par le frottement des particules de cendres, qui se déchargent ensuite en éclairs.

Comme lors d'un orage, l'éruption du volcan Sakurajima provoque des éclairs. Image: AP/Kyodo News

Les Champs Phlégréens (Italie)

Il n'existe qu'un seul supervolcan en Europe: les Champs Phlégréens, près de Naples. Les supervolcans possèdent une chambre magmatique – une cavité dans la croûte terrestre où s'accumule le magma – particulièrement grande sous la zone volcanique.

La dernière éruption d'un supervolcan remonte à l'année 1538. Cependant, ces dernières années, des mouvements ont été constatés à plusieurs reprises sur le volcan, qui se sont traduits par des dizaines de milliers de petits tremblements de terre. Selon une nouvelle étude de l'Institut national de recherche en géophysique et volcanologie d'Italie (INGV), une éruption devient de plus en plus probable.

Traduit et adapté par Valentine Zenker