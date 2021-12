Colorado: des milliers d'habitants évacués à cause des feux de forêt

«Nous savons qu'environ 370 habitations dans la sous-division de Sagamore ont été détruites. Il est possible que 210 habitations aient été détruites dans Old Town Superior. J'aimerais mettre l'accent sur l'ampleur et l'intensité de cet incendie et sa présence dans une zone si densément peuplée, nous ne serions pas surpris s'il y avait des blessés ou des décès.»

Le shérif Joe Pelle