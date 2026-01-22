A Zurich, la vitesse moyenne est de 22 km/h. Image: KEYSTONE

Cette ville romande est celle où il y a le plus de bouchons en Suisse

Il faut près de quatre minutes pour parcourir un kilomètre à Genève, selon un classement diffusé ce mercredi par Tomtom. Cinq autres villes suisses figurent dans la liste, qui en compte près de 500.

Conduire en ville, c'est souvent pénible. Que ce soit à cause des feux rouges, des travaux, des limites de vitesse ou des bouchons, traverser ces espaces demande généralement beaucoup de patience et, surtout, beaucoup de temps.

Tous les centres urbains ne s'équivalent toutefois pas. Certains endroits sont, en effet, nettement plus congestionnés que d'autres. C'est ce qui ressort d'un classement publié ce mercredi par Tomtom. Le fabricant de navigateurs GPS, qui collabore avec de nombreuses marques automobiles, a analysé les données provenant de «plus de 600 millions» de dispositifs, afin d'élaborer la liste des villes les plus lentes du monde en 2025.

Verdict: Londres et Barranquilla, en Colombie, trônent sur la première marche du podium. Pour y parcourir un kilomètre, il faut en effet compter près de quatre minutes - 3 minutes et 42 secondes plus précisément. Or, il suffit de deux minutes pour couvrir la même distance en roulant à 30 km/h, et d'à peine 1 minute et 12 secondes à une vitesse de 50 km/h.

Il n'est donc pas étonnant de découvrir que, dans ces deux villes, la vitesse de croisière moyenne dépasse à peine les 16 kilomètres-heure.

Bangalore, Calcutta et Lima complètent le podium, en affichant des valeurs très similaires: 3,6 et 3,5 minutes par kilomètre. A noter que, dans les villes qui occupent le bas du classement, il ne faut en moyenne que 54 secondes pour parcourir cette distance. Il s'agit principalement de localités situées aux Etats-Unis. Ces résultats reflètent «l'ampleur et la capacité du réseau routier américain», indique Tomtom.

Genève pire que Zurich

Le classement compte près de 500 villes. Six d'entre elles se trouvent en Suisse - et affichent des valeurs très contrastées. Genève, la première localité helvétique, se classe à la 33e place mondiale (et à la 10e du classement européen). Il faut 3 minutes et 6 secondes pour parcourir un kilomètre dans la cité de Calvin, laquelle se révèle donc plus lente que Rome, Vienne ou Mumbai.

Les autres villes suisses se classent bien plus loin du sommet: Zurich arrive 88e, Bâle 184e et Lausanne 185e. Pour y parcourir le fameux kilomètre, il faut rouler pendant 2,7 et 2,2 minutes, respectivement, Bâle et Lausanne affichant le même chiffre.

La situation est moins congestionnée à Lugano et Berne. Classées 304e et 408e, les deux villes affichent des valeurs de 1,8 et 1,4 minute. Globalement, nous apprend Tomtom, la Suisse est le 13e pays le plus congestionné d'Europe, le premier étant Malte.

Des heures (de vie) perdues

Tout cela n'est pas sans conséquence. Tout d'abord, rester coincés dans les bouchons fait perdre énormément de temps aux automobilistes. Tomtom a ainsi calculé que les habitants de Barranquilla perdent plus de 160 heures par an assis derrière le volant, soit près d'une semaine.

A Genève, le temps perdu chaque année dans les bouchons s'élève à 141 heures (5,8 jours). Zurich, Lausanne, Bâle et Lugano affichent également des valeurs élevées, allant de 116 à 81 heures. Même à Berne, où la circulation est beaucoup plus fluide, les gens passent en moyenne près de deux jours de trop par an en voiture.

Au-delà de la «frustration des automobilistes», les embouteillages entraînent de nombreux autres problèmes, indique Tomtom, qui cite «la hausse des émissions polluantes, une consommation de carburant plus élevée et une pression accrue sur les infrastructures».

D'autant plus que les choses ne semblent pas s'améliorer, bien au contraire. «L'édition de cette année raconte une histoire douloureusement familière», commente Tomtom:

«Partout dans le monde, nous observons une tendance générale à l'aggravation de la congestion» Tomtom

La preuve? Sur les 492 villes examinées en 2025, seules 34 ont vu leurs temps de trajet par kilomètre diminuer par rapport à l'année précédente.

