Le bilan des séismes au Venezuela dépasse désormais les 4000 morts

Les recherches continuent au Venezuela pour tenter de retrouver les corps des nombreux disparus manquant encore à l'appel. Keystone

Le gouvernement du Venezuela a indiqué que le nombre de morts suite aux séismes du 24 juin dépassait désormais la barre des 4000 pour s'incrire à 4118.

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Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4000 victimes, à 4118 morts, selon un communiqué diffusé vendredi par le gouvernement. Le précédent bilan, daté de jeudi, était de 3889 morts.

Le nombre de blessés reste identique, à 16 740. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus, mais l'ONU estime qu'il pourrait atteindre 50 000, certaines projections avançant plutôt un nombre proche de 10 000.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela. (btr/ats)