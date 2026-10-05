Vidéo: watson

Un événement «très inhabituel» a frappé l'Australie

Samedi 3 octobre, peu après 13 heures, la petite ville côtière d'Ulladulla, en Australie, a eu droit à un spectacle dont elle se serait bien passée. Une tornade a traversé le centre-ville et un témoin a eu le réflexe de tout filmer.

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La vidéo est impressionnante. On y voit d'abord le personnel déplacer tables et chaises, comme si de rien n'était. Puis la pluie s'abat, le vent se déchaîne et tout le mobilier de la terrasse est balayé en quelques secondes. Les parasols, eux, ont fini dans le port.

Le Service de météorologie australien a confirmé le passage d'une tornade et qualifié l'événement de «très inhabituel». Il l'a toutefois classée comme «sub-severe» (d'intensité modérée).

Les secours ont été très sollicités. Des toits ont été arrachés, des panneaux de signalisation déracinés et des arbres sont tombés sur des maisons et des voitures.

Quinze propriétés ont été touchées et deux maisons sont devenues inhabitables. Des chutes d'arbres sur des lignes électriques ont aussi provoqué des coupures de courant.

Mais fait remarquable; personne n'a été blessé. Les tornades restent relativement rares en Australie: le service de météorologie Australien en recense environ 30 à 80 par an.