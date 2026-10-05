bien ensoleillé23°
DE | FR
burger
International
Catastrophe naturelle

L'Australie surprise par une tornade

Vidéo: watson

Un événement «très inhabituel» a frappé l'Australie

Samedi 3 octobre, peu après 13 heures, la petite ville côtière d'Ulladulla, en Australie, a eu droit à un spectacle dont elle se serait bien passée. Une tornade a traversé le centre-ville et un témoin a eu le réflexe de tout filmer.
05.10.2026, 14:5505.10.2026, 14:55

La vidéo est impressionnante. On y voit d'abord le personnel déplacer tables et chaises, comme si de rien n'était. Puis la pluie s'abat, le vent se déchaîne et tout le mobilier de la terrasse est balayé en quelques secondes. Les parasols, eux, ont fini dans le port.

Le Service de météorologie australien a confirmé le passage d'une tornade et qualifié l'événement de «très inhabituel». Il l'a toutefois classée comme «sub-severe» (d'intensité modérée).

Le Super El-Niño pourrait bientôt battre tous les records
Le Super El-Niño pourrait bientôt battre tous les records

Les secours ont été très sollicités. Des toits ont été arrachés, des panneaux de signalisation déracinés et des arbres sont tombés sur des maisons et des voitures.

Quinze propriétés ont été touchées et deux maisons sont devenues inhabitables. Des chutes d'arbres sur des lignes électriques ont aussi provoqué des coupures de courant.

Mais fait remarquable; personne n'a été blessé. Les tornades restent relativement rares en Australie: le service de météorologie Australien en recense environ 30 à 80 par an.

Accrochez-vous bien vos chaises👇

Vidéo: watson
Plus d'articles sur les catastrophes naturelles
En faisant sauter le barrage, les Russes ont lâché une bombe bactériologique
En faisant sauter le barrage, les Russes ont lâché une bombe bactériologique
de Bruno Knellwolf
Les catastrophes climatiques ont tué 195 000 personnes en 40 ans
Les catastrophes climatiques ont tué 195 000 personnes en 40 ans
New York s'enfonce sous son propre poids
1
New York s'enfonce sous son propre poids
Des inondations font au moins 42 morts en Haïti
Des inondations font au moins 42 morts en Haïti
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
De violents orages ont frappé Lyon et ses environs
Video: watson
Crise du logement en Espagne: le premier ministre dissout le Parlement
Après avoir essuyé un revers sur les mesures pour le logement, Pedro Sánchez convoque des élections anticipées pour tenter de sortir le pays de la crise dans laquelle il est embourbé.
Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez annoncé lundi qu'il allait convoquer des élections législatives anticipées le 29 novembre prochain, après le rejet vendredi des mesures que son gouvernement avait présentées pour tenter de sortir l'Espagne de la crise du logement.
L’article