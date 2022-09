Le prince Charles en pleine signature lors du Conseil d'Accession au Palais de Saint James, le 10 septembre 2022. Image: AP POOL PA

«C'est une surprise»: Charles portait un peu de Suisse lorsqu'il est devenu roi

Au moment d'apposer son royal poignet sur la proclamation qui l'a rendu souverain, Charles III portait une montre suisse. Mieux: une création originaire du canton de Neuchâtel. watson s'est entretenu avec son concepteur, Michel Parmigiani.

Parmi ses nombreuses passions (outre le jardinage et le tricot, hobby malheureusement abandonné à l'âge de 7 ans), il en est une qui ne s'est jamais démentie pour Charles III: l'horlogerie. En bon amateur de montres qui se respecte, le nouveau souverain n'aime que les montres suisses.

Plus d'un modèle a été repéré au poignet de ce collectionneur féru, parmi lesquelles une Patek Philip et une Cartier. Toutefois, nulle ne peut rivaliser, en termes de notoriété et de récurrence, avec la partenaire fétiche de l'ancien prince: une Parmigiani Fleurier Toric Chronograph.

image: sda

Une montre devenue emblématique, puisqu'il la portait au moment de signer sa proclamation de nouveau roi, le 10 septembre dernier. Mais pas seulement: c'est également la montre qu'il portait lors du mariage d'Harry et Meghan, en 2018.

Ainsi que lors de sa rencontre avec Barack Obama, en 2015. image: wikipedia

A moins d'être aussi fin connaisseur que Charles III, les consonances de cette prestigieuse marque horlogère vous sont peut-être moins familières que celles de Rolex ou d'Omega. Parmigiani Fleurier est née en 1996 dans le Val-de-Travers (NE), sous les doigts de Michel Parmigiani.

Une surprise pour son créateur

L'intéressé a longtemps ignoré qu'un garde-temps à son nom ornait depuis des années le poignet du prince de Galles. «C'est une surprise autant pour vous que pour moi!», s'amuse Michel Parmigiani.

«On l'a découvert tout récemment, lors d'un service sur la montre» Michel Parmigiani

En effet, comme pour une voiture, une montre doit ponctuellement être «auscultée» lors d'un service à la clientèle, dans les ateliers de la marque, notamment pour contrôler le mouvement et le lubrifier. Celle de Charles aurait transité tout récemment par le canton de Neuchâtel, ces derniers mois.

La Parmigiani Fleurier Toric Chronograph, en quelques mots La montre de Charles est un modèle discret et élégant en or. Décrite par le site spécialisé Monochrome Watches comme un «joli mélange de désinvolture et d'élégance», il ne s'agit pas d'un modèle unique. Produite en série limitée, la Toric existe en plusieurs versions, avec plusieurs finitions, différentes couleurs d’or, plusieurs types de cadrans et de coloris.

La «Parmigiani Fleurier Toric Chronograph» est représentative du style de la marque neuchâteloise et de celui du prince Charles III. image: christie's

Un gage d'éternité

Pour Michel Parmigiani, difficile de trouver un plus joli coup de projecteur qu'un couronnement. «C'est une fierté», confirme l'horloger. «Mais surtout, une belle manière de promouvoir les artisans, tous les corps de métier et tous les spécialistes qui ont participé à la fabrication». Et ils sont nombreux à s'être penchés sur la montre du prince Charles!

En tout cas, c'est un sacré symbole: selon les informations de la marque, cette fidèle compagne, acquise à la fin des années 90 lors de vacances de ski de la famille royale dans la station de Klosters (GR), est le tout premier modèle lancé par Parmigiani en 1996. «Cette forme, ce design, ces pièces, ont été les premiers à sortir des ateliers», explique le fondateur de la marque.

Et sinon, que dit cette montre du futur roi d'Angleterre?

«C'est une montre faite pour les amateurs de montres mécaniques, ceux qui s'intéressent vraiment à ses rouages et à son fonctionnement», explique son concepteur. La Toric est à l'image de Charles: un personnage plutôt discret, qui affectionne les objets artisanaux et durables.

La montre ne contient aucun matériau moderne susceptible de se détériorer, qu'il soit électronique ou plastique. «Quand elle est bien traitée et qu'on en prend soin, une montre mécanique est l'un des objets les plus pérennes qui soient», nous explique l'horloger.

«De ce fait, elle est éternelle»

C'est peu de le dire: interrogé au sujet de sa passion pour les montres, le futur roi affirmait au British Vogue en 2020: «J'ai de la chance, parce que je peux trouver des gens merveilleux qui sont de brillants créateurs des choses que j'apprécie, et pour cette raison, j'essaie de les faire durer plus longtemps».

A noter que sa Parmigiani n'est pas le seul objet d'origine neuchâtelois apprécié par le nouveau souverain: Charles utilise également des sécateurs Felco, fabriqués aux Geneveys-sur-Coffrane, pour tailler ses massifs de fleurs.