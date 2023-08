Un ex-général de Pinochet âgé de 85 ans préfère le suicide à la prison

Agé alors de 40 ans, le chanteur Victor Jara, opposant au régime Pinochet, avait été interrogé, torturé et tué en 1973. Image: x

Sous l'ère Pinochet, le général à la retraite a participé à la sélection et à l'interrogatoire de plus de 5000 prisonniers politiques.

Un général chilien à la retraite, condamné avec d'autres officiers pour le meurtre en 1973 du chanteur populaire Victor Jara au lendemain du coup d'Etat militaire d'Augusto Pinochet, s'est suicidé mardi peu avant son incarcération, a annoncé le ministère public:

«Lorsque la police s'est rendue chez lui pour le conduire en prison, le général Hernan Chacon, 85 ans, a pris une arme à feu qu'il a retourné contre lui, ce qui a provoqué sa mort»

La veille, la Cour suprême avait confirmé les peines d'emprisonnement, allant de 8 à 25 ans, prononcées à l'encontre du général Chacon et de six autres anciens militaires pour le meurtre du chanteur. Les sept anciens officiers, âgés de 73 à 85 ans, étaient libres jusqu'à cet arrêt définitif.

Selon celui-ci, le général à la retraite a participé à la sélection et à l'interrogatoire des 5000 prisonniers politiques transférés dans le stade de Santiago après le coup d'Etat sanglant contre le président socialiste Salvador Allende, élu en 1970.

Chanteur pacifiste

Victor Jara, membre du parti communiste chilien et fervent partisan du président Allende, se trouvait parmi les prisonniers transférés dans le stade qui porte aujourd'hui son nom. Il y a été interrogé, torturé et tué. Son corps a été retrouvé criblé de 44 balles. Il avait 40 ans.

Le corps d'un codétenu, Littre Quiroga, 33 ans, directeur national des prisons et militant lui aussi du parti communiste, a été retrouvé avec des traces de torture près de celui de Victor Jara et de trois autres prisonniers lors de l'exhumation ordonnée en 2009.

Le musicien, pacifiste, est une icône de la musique populaire latino-américaine avec des chansons comme «Le droit de vivre en paix». Il a inspiré des musiciens tels Bob Dylan. Lors d'un concert donné en 2013 à Santiago, Bruce Springsteen lui a notamment rendu hommage.

Torturé

A quelques jours du 50e anniversaire du coup d'Etat, la cour suprême du Chili a attribué mardi de manière posthume le titre d'avocat à huit personnes assassinées sous le régime Pinochet, dont l'ancien ministre de l'Intérieur du président Allende José Toha.

Le père de l'actuelle ministre de l'Interieur et de la Sécurité publique, Carolina Toha, avait été arrêté, torturé et assassiné par des agents de la dictature (1973-1990) qui ont d'abord attribué sa mort à un suicide. Augusto Pinochet est mort en 2006 sans jamais avoir été condamné pour les crimes commis par son régime, quelque 3200 victimes, entre morts et disparus, selon les organisations de défense des droits humains. (ats/jch)