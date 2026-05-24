beau temps29°
DE | FR
burger
International
Chine

Taïwan et la Chine s’affrontent verbalement en mer

epa12952352 Taiwan Navys Cheng Kung-class guided-missile frigate is anchored in the port of Keelung city, Taiwan, 13 May 2026. During his state visit to China, US President Trump is scheduled to meet ...
Les garde-côtes taïwanais ont déclaré dimanche que l'un de leurs navires avait été engagé pendant deux jours dans un «face-à-face» avec un bâtiment des garde-côtes chinois.Keystone

Taïwan et la Chine s’affrontent verbalement en mer

Un navire des garde-côtes taïwanais et un bâtiment chinois sont restés engagés pendant près de deux jours dans une confrontation près des îles Pratas, revendiquées par Pékin mais contrôlées par Taipei.
24.05.2026, 14:1924.05.2026, 14:19

Les garde-côtes taïwanais ont déclaré dimanche que l'un de leurs navires avait été engagé pendant deux jours dans un «face-à-face» avec un bâtiment des garde-côtes chinois près de Pratas des îles disputées dans la partie nord de la mer de Chine méridionale.

L'incident a débuté samedi dans les «eaux restreintes» des îles Pratas, également connues sous le nom de Dongsha, a indiqué la garde côtière taïwanaise dans un communiqué.

Taïwan contrôle les îles Pratas, mais Pékin les revendique également, ainsi que la majeure partie de cette voie maritime stratégique.

«Les deux parties se sont livrées à une vive confrontation verbale au sujet de la souveraineté par radio en mer» après que le navire taïwanais, le 'Taichung', a tenté d'expulser le navire des gardes-côtes chinois, le CCG 3501, précise le communiqué taïwanais.

Selon ce communiqué, un opérateur radio chinois a déclaré au Taichung que ce navire était en «mission de patrouille de routine» et qu'il ne fallait «pas interférer avec (ses) actions».

Plus de 100 navires chinois déployés

Le navire taïwanais a répondu : «votre comportement prouve précisément que la paix de la Chine est une imposture, et la communauté internationale ne vous soutiendra pas. Veuillez ne pas détruire la paix», ajoute le communiqué.

La Chine déploie plus de 100 navires dans les eaux régionales

«A l'heure actuelle, le patrouilleur Taichung reste sur zone dans un face-à-face avec le CCG 3501», poursuit le texte.

Quelques heures après la diffusion du communiqué, la garde côtière taïwanaise a annoncé que le navire chinois avait «quitté les eaux restreintes».

Des responsables de sécurité taïwanais ont déclaré samedi que la Chine avait déployé plus de 100 navires de la marine, des garde-côtes et d'autres bâtiments dans les eaux régionales s'étendant de la mer Jaune à la mer de Chine méridionale et au Pacifique occidental.

Ce déploiement a commencé avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping à Pékin et est passé à plus de 100 navires après la fin du sommet.

Donald Trump a suscité l'inquiétude à Taipei après avoir suggéré que les ventes d'armes américaines à Taïwan pourraient être utilisées comme monnaie d'échange avec la Chine, qui considère l'île comme faisant partie de son territoire et a menacé de la reprendre par la force. Depuis, Taipei insiste sur le fait que Taïwan défend le statu quo et que la Chine est la «cause profonde» de l'instabilité dans la région. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
de Christoph Cöln
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
1
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
de Bojan Stula
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
de Team watson
Thèmes
Le séisme qui a frappé Taïwan en images
1 / 16
Le séisme qui a frappé Taïwan en images
Un puissant séisme a frappé Taïwan mercredi 3 avril 2024.
source: sda / daniel ceng
partager sur Facebookpartager sur X
En Chine, les robots font du kung-fu
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un homme meurt après une attaque de requin dans le Queensland
Une attaque de requin survenue dimanche dans le nord-est de l’Australie, dans l’État du Queensland, a coûté la vie à un homme de 39 ans.
Un homme de 39 ans est mort dimanche dans le nord-est de l’Australie après une attaque de requin survenue dans l’État du Queensland. La victime a succombé à ses blessures après avoir été sortie de l’eau.
L’article