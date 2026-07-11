(Image d'illustration) Keystone

Un bateau touristique chavire au Vietnam et fait 15 morts

Quinze personnes ont perdu la vie samedi dans le chavirement d'un bateau touristique près de l'île de Phu Quoc. Les secours ont réussi à sauver 21 occupants de l'embarcation.

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Le chavirement d'un bateau transportant des touristes indiens au large de l'île de Phu Quoc, dans le sud du Vietnam a fait 15 morts samedi, a indiqué un média d'Etat vietnamien.

«Un hors-bord transportant 32 touristes indiens, ainsi que quatre membres d'équipage, a chaviré près de Hon May Rut Ngoai, à Phu Quoc, faisant 15 morts alors que 21 personnes ont été secourues», a rapporté VnExpress.

Selon le média d'Etat, l'embarcation aurait fait face, en début d'après-midi, à des vagues et des vents inhabituels alors qu'elle se trouvait à environ 400 mètres de May Rut Ngoai, une petite île au sud de Phu Quoc appréciée des plongeurs pour ses récifs coralliens.

Plusieurs autres bateaux touristiques à proximité sont rapidement arrivés sur place, ainsi que les gardes-côtes, mais de nombreux passagers étaient coincés à l'intérieur du hors-bord.

Treize hommes et deux femmes, dont les nationalités n'ont pas été précisées, comptent parmi les victimes, et plusieurs personnes ont été hospitalisées en urgence.

Selon un responsable local du parti communiste cité par VnExpress, Nguyen Tien Hai, le bateau et son opérateur disposaient de toutes les autorisations nécessaires pour le transport de passagers.

L'île de Phu Quoc, la plus grande du Vietnam, a connu un essor touristique important ces dernières années, avec plus d'1,8 million de visiteurs étrangers en 2025. (tib/ats)