beau temps33°
DE | FR
burger
International
Accident

Un bateau touristique chavire au Vietnam et fait 15 morts

epa13097328 Large waves on the Baltic Sea at the pier in Kolobrzeg, northern Poland, 08 July 2026. Meteorologists are warning of strong winds along the Polish coast, as the country is currently experi ...
(Image d'illustration)Keystone

Un bateau touristique chavire au Vietnam et fait 15 morts

Quinze personnes ont perdu la vie samedi dans le chavirement d'un bateau touristique près de l'île de Phu Quoc. Les secours ont réussi à sauver 21 occupants de l'embarcation.
11.07.2026, 14:2211.07.2026, 14:22

Le chavirement d'un bateau transportant des touristes indiens au large de l'île de Phu Quoc, dans le sud du Vietnam a fait 15 morts samedi, a indiqué un média d'Etat vietnamien.

«Un hors-bord transportant 32 touristes indiens, ainsi que quatre membres d'équipage, a chaviré près de Hon May Rut Ngoai, à Phu Quoc, faisant 15 morts alors que 21 personnes ont été secourues», a rapporté VnExpress.

Des chats volés pour être transformés en viande au Vietnam

Selon le média d'Etat, l'embarcation aurait fait face, en début d'après-midi, à des vagues et des vents inhabituels alors qu'elle se trouvait à environ 400 mètres de May Rut Ngoai, une petite île au sud de Phu Quoc appréciée des plongeurs pour ses récifs coralliens.

Plusieurs autres bateaux touristiques à proximité sont rapidement arrivés sur place, ainsi que les gardes-côtes, mais de nombreux passagers étaient coincés à l'intérieur du hors-bord.

Treize hommes et deux femmes, dont les nationalités n'ont pas été précisées, comptent parmi les victimes, et plusieurs personnes ont été hospitalisées en urgence.

Selon un responsable local du parti communiste cité par VnExpress, Nguyen Tien Hai, le bateau et son opérateur disposaient de toutes les autorisations nécessaires pour le transport de passagers.

L'île de Phu Quoc, la plus grande du Vietnam, a connu un essor touristique important ces dernières années, avec plus d'1,8 million de visiteurs étrangers en 2025. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Europe s&#039;apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L'Europe s'apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L&#039;Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l&#039;exploite à fond
1
L'Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l'exploite à fond
de Kurt Pelda, Kiev et Odessa
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
La Colombie bascule très à droite
1
La Colombie bascule très à droite
Thèmes
Des châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam
1 / 12
Des châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam
source: source : akisa.vn / akisa.vnquelle: akisa.vn / akisa.vn
partager sur Facebookpartager sur X
Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'Ukraine expérimente une plante aux pouvoirs étonnants
Testé en Ukraine, le miscanthus pourrait aider à dépolluer des sols contaminés bien au-delà des zones de guerre. Cette essence végétale capte le carbone et favorise la régénération des terres.
Le miscanthus géant (Miscanthus ×giganteus, en latin), une plante pérenne connue pour ses vertus énergétiques, est testée depuis 2023, en Ukraine, pour revitaliser les sols contaminés en raison de la guerre, un projet parrainé par l'Otan et piloté par une université tchèque.
L’article