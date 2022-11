En Chine, les manifestations contre la politique zéro Covid envahissent les rues.

Zéro Covid: comment la Chine censure les manifs avec du sexe tarifé

Depuis quelques jours, des manifestations envahissent le pays contre la sévérité des restrictions Covid. Mais la guerre entre le gouvernement et le peuple chinois ne se résume pas à la rue. Sur Twitter, si la jeunesse chinoise se montre plutôt rusée, des milliers de robots pro-répression tentent d'étouffer cette colère avec des publicités pour du sexe tarifé et des jeux d'argent.

Ce n'est pas un scoop, les Chinois doivent se contorsionner pour pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux occidentaux. C'est d'ailleurs principalement par le truchement d'un VPN qu'ils parviennent à contourner les interdits en titane du gouvernement. Depuis quelques jours, si la colère de la population face à la violente politique «zéro Covid» se déverse sur le bitume des grandes villes, elle tente aussi de se frayer un chemin par le flux des réseaux sociaux occidentaux.

Vidéo: watson

«Bon bon bon bon bon bon bon bon»

Dans les rues, pour ne pas se faire serrer (plus que de raison) par la police, les manifestants brandissent par exemple des feuilles A4 vierges ou une surprenante formule mathématique baptisée «équation de Friedmann», qui évoque l'idée de l'homme libre (free man).

Sur internet, véritable labyrinthe miné pour les Chinois connectés, les astuces vont également bon train. Dans le flux de Weibo, premier réseau social en Chine, la tendance du moment se présente sous la forme de messages faussement positifs et bienveillants, comme l'énigmatique «bon bon bon bon bon bon bon bon».

Tenez, en passant: saviez-vous que les mots «peau de banane» avaient les mêmes initiales que le nom du président Xi Jinping, en chinois? Autant d'ingéniosités qui, une fois postées, disparaissent aussitôt, mais l'abondance des publications est à la faveur des manifestants.

La riposte pro-répression

De son côté, le gouvernement ne semble pas dénué de munitions sur internet. Depuis plusieurs heures, sur Twitter, rechercher "北京" (Pékin) ou "上海" (Shanghai) vous fera invariablement tomber sur des spams qui, pour l'heure, rendent la voix des manifestants inaudible. Selon Alex Stammos, c'est même pire que ça. L'ingénieur du Stanford Internet Observatory estime que plus de 95% des tweets comprenant le mot "Pékin" proviennent de comptes fantômes.

«Nos recherches indiquent qu'il s'agit d'une attaque intentionnelle pour jeter un écran de paillettes sur l'information et réduire la visibilité externe des manifestations en Chine» Alex Stamos, du Stanford Internet Observatory.

Non seulement le Stanford Internet Observatory précise que les spams se renouvellent à une fréquence «dangereusement» industrielle, mais le contenu de ces écrans de fumée a de quoi surprendre. Pour la plupart, les internautes se voient imposer de la publicité pour des jeux d'argent en ligne, pour de la pornographie et pour des sites d'escort. Selon The Verge, «de nouveaux tweets apparaissent toutes les secondes sur des comptes qui publient des spams plusieurs milliers de fois par jour.»

Si Musk n'a pas encore tweeté explicitement sur les événements en Chine depuis son rachat, il semblerait que «les analystes notamment chargés de contrôler l'influence gouvernementale chinoise ont tous démissionné», selon un ex-employé de la société cité par le Washington Post.

Rappelons enfin que si la politique «zéro Covid» du gouvernement chinois est en place depuis bientôt trois ans, les manifestations ont véritablement éclaté lorsqu'un immense incendie a tué dix personnes et blessé neuf autres dans la ville d'Urumqi. En cause? L'interdiction de quitter son appartement pour cause de pandémie de Covid-19.

«Nous, les habitants, n'osions pas descendre sans autorisation, car cela aurait violé la loi, même si la porte du bâtiment n'était pas verrouillée»

Enfin, selon BBC News, dans les rues des principales grandes villes du pays, la police chinoise impose toujours aux manifestants de supprimer, et devant les agents, les photos de leur téléphone.