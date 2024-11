Des images satellites montrent un navire à la forme inhabituelle dans un chantier naval chinois. Image: 2024 PLANET LABS INC.

Des images satellites débusquent un mystérieux navire chinois

La Chine camoufle-t-elle un porte-avions en navire de recherche? Des photos aériennes prises dans un chantier naval alimentent les soupçons.

Thomas Wanhoff / t-online

La Chine construit apparemment un nouveau porte-avions, mais avec des méthodes bien particulières. Des images satellites de la société Planet Labs ont permis de repérer un mystérieux navire dans un chantier naval du port de Canton. C'est le chercheur américain Tom Shugart qui l'a découvert sur les photos. Selon lui, ce navire inhabituel pourrait mesurer environ 200 mètres de long et 40 mètres de large.

Il semble qu'il y ait une structure principale plus grande sur le côté droit au milieu du pont, ainsi qu'une plus petite plus loin à l'avant. Dans un entretien avec The War Zone, Tom Shugart a expliqué qu'il y avait également ce qui pourrait être des conduits d'échappement sur le côté droit du pont, vers la poupe. Il a aussi observé une structure de mât, souvent utilisée sur les navires de guerre pour supporter les radars et autres capteurs.

Sur les photos, on peut effectivement voir les contours d'un bateau, mais celui-ci a une apparence étrange. Le navire «a une forme et une taille un peu inhabituelles – beaucoup plus petites que les porte-avions chinois existants», a confié Thomas Shugart à la chaîne de télévision américaine CNN. L'homme est un ancien commandant de sous-marin de la marine américaine qui travaille désormais au Center for a New American Security.

Un navire d’assaut amphibie ?

Le mystérieux navire serait plus petit que les navires d'assaut amphibies connus de la marine chinoise, mais pourrait avoir tout de même cette fonction. On suppose aussi que la Chine ferait passer le bateau pour un navire de recherche, comme le montrent des dessins d'un bâtiment similaire publié sur X.

En effet, Pékin n'a cessé de construire des navires de recherche et d'autres installations qui peuvent clairement avoir une utilisation militaire. Citons par exemple les navires drones qui sont censés être utilisés pour la recherche marine – mais qui peuvent tout aussi bien lancer des drones militaires, comme l'a rapporté le site The War Zone.

Il en va de même pour les appareils de mesure sous-marins: selon les informations chinoises, ils devraient être utilisés pour la protection de l'environnement. Mais ils peuvent également suivre des sous-marins ennemis ou être utiles dans «d'autres domaines tels que l'exploitation minière, la cartographie, la protection des droits maritimes et la défense nationale», comme l'explique Zhou Huaiyang, professeur à la Tongji School of Marine and Earth Sciences de Shanghai, à la chaîne chinoise CCTV.

Le mystérieux navire ne se trouvait pas sur des photos du port prises en mai, il semble donc avoir été construit à la hâte. Il est apparu pour la première fois dans une cale sèche en août.

La Chine réarme sa marine depuis longtemps déjà. On suppose que les tensions dans la région Indo-Pacifique sont à l'origine de cette démarche. La Chine a toujours menacé militairement Taïwan. Mais il existe également un conflit latent en mer de Chine méridionale avec les pays riverains sur la question de savoir à qui appartiennent les différentes zones. La Chine en revendique une grande partie - malgré l'opposition des Philippines et du Vietnam.

Traduit de l'allemand par Anne Castella