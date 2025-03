D'étranges bateaux chinois inquiètent Taïwan

Des images récentes de navires de débarquement chinois suscitent l'inquiétude. Ils semblent spécialement conçus pour une invasion, notamment de Taïwan.

Thomas Wanhoff / t-online

Les tensions entre la Chine et Taïwan ne cessent de croître. Ce jeudi, le président taïwanais, Lai Ching-te, a qualifié Pékin de «puissance étrangère hostile» et annoncé un plan pour faire face aux menaces chinoises. Parmi ces menaces, il cite l'espionnage, l'infiltration, la tentative de recrutement de cadres taïwanais et une atteinte à l'indépendance du pays.

La Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et milite pour son intégration. De son côté, Taïwan se revendique comme une république indépendante et redoute une action militaire chinoise. Pékin multiplie les vols de patrouille près de l'île et fait naviguer ses navires de guerre à proximité.

Des preuves inquiétantes

Des vidéos récentes montrent de nouveaux navires de débarquement chinois, dotés de longs bras déployables à l'avant, idéals pour transporter rapidement troupes et matériels depuis un navire jusqu’à la terre ferme. Selon le site spécialisé Naval News, la Chine aurait lancé la construction de cinq de ces navires, conçus spécifiquement pour des opérations de débarquement sur des régions côtières. Ils ont été aperçus dans un chantier naval de Guangzhou.

En janvier, des images satellites avaient déjà révélé leur existence, mais de nouvelles vidéos fournissent désormais des détails plus précis. Ces navires mesurent environ 185 mètres de long et leurs bras peuvent s'étendre jusqu'à 120 mètres, permettant aux véhicules militaires de passer directement d'une plage à une route ou un terrain stable.

Des navires conçus pour une invasion

L'experte Emma Salisbury, du Conseil britannique de géostratégie, estime que «toute invasion de Taïwan depuis la Chine continentale exigerait un grand nombre de navires pour transporter rapidement hommes et matériels, notamment des véhicules blindés». Elle ajoute que la construction de ces navires pourrait être une préparation à une invasion ou, à tout le moins, un moyen de pression stratégique.

Ces navires pourraient théoriquement avoir un usage civil, mais leur conception rend cette hypothèse peu probable. La Chine est d'ailleurs connue pour développer des vaisseaux à double usage: par exemple, certains navires de recherche et un porte-drones qui peuvent être utilisés à des fins militaires.

«La Chine construit une immense flotte de navires à double emploi, notamment des cargos roll-on/roll-off, qui peuvent être réquisitionnés en cas de besoin pour des opérations militaires. Beaucoup sont conçus en tenant compte des spécifications militaires»

Jusqu'à présent, les experts pensaient qu'un débarquement chinois serait difficile en raison des plages faciles à défendre. Mais ces nouveaux navires pourraient accoster sur des côtes rocheuses et déployer directement des blindés sur des routes proches. Cette capacité pourrait réduire la nécessité de capturer des ports taïwanais pour faciliter une invasion.

La Chine préconise toujours la «réunification pacifique»

Malgré ces développements militaires, la question d'une invasion chinoise de Taïwan reste incertaine. Pour l'instant, les actions de Pékin se limitent à des manœuvres d'intimidation. Un accord d’assistance militaire existe entre les États-Unis et Taïwan, mais il concerne uniquement des livraisons d'armes, sans engagement de troupes en cas d'attaque chinoise.

Récemment, une enquête menée auprès de centaines d'experts a révélé que 65% d'entre eux considèrent une invasion chinoise comme très probable. Un tel conflit pourrait avoir des répercussions internationales.

De son côté, la Chine maintient son discours officiel. Ce lundi, son ministère des Affaires étrangères a réaffirmé son engagement pour une «réunification pacifique» avec Taïwan tout en précisant que «toutes les mesures nécessaires» seraient prises pour protéger la souveraineté nationale et contrer toute tentative d'indépendance ou d'ingérence étrangère.

Traduit de l'allemand par Joel Espi