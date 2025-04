Des robots humanoïdes courent leur premier semi-marathon en Chine

Des robots à l'apparence humaine ont couru samedi à Pékin le premier semi-marathon au monde à leur être dédié. Des sportifs en chair et en os participaient également à la compétition.

Tian Gong, vainqueur de la course, franchit la ligne d'arrivée. Keystone

Une vingtaine d'équipes venues de toute la Chine ont participé à cette compétition, avec des robots dont la taille varie entre 75 et 180 centimètres et le poids peut atteindre jusqu'à 88 kilos. Certains robots couraient de manière autonome, tandis que d'autres étaient pilotés à distance.

Des ingénieurs ont expliqué que l'objectif était de tester les performances et la fiabilité des androïdes. D'arriver au bout du parcours, et non de gagner la course, ont-ils ajouté.

Ce semi-marathon de 21 km «est une formidable impulsion pour tout le secteur de la robotique», a déclaré un ingénieur de 28 ans de l'entreprise chinoise Noetix Robotics.

«Un test exigeant »

«Honnêtement, le secteur a peu d'occasions de pouvoir faire fonctionner ses machines comme cela, à plein régime, sur une telle distance et une telle durée. C'est un test exigeant pour les batteries, les moteurs, la structure et même les algorithmes», a-t-il souligné.

Keystone

«Courir sur une piste, cela peut sembler un petit pas pour un humain. Mais pour un robot humanoïde, c'est véritablement un bond énorme», avait déclaré jeudi le directeur adjoint du comité de gestion de l'E-Town, la zone de développement technologique de la capitale chinoise, où était organisée la course.

«Ce marathon, c'est un pas supplémentaire vers une industrialisation des robots humanoïdes»

(ats)