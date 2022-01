La Chine devient plus vieille plus vite que prévu

La natalité en Chine a chuté l'an passé à un niveau historiquement bas, depuis au moins 1978.

En Chine, le bureau national des statistiques (BNS) a publié les statistiques relatives à la population du géant asiatique, on compte:

7,52 naissances pour 1000 personnes en 2021.

Le taux était de 8,52 pour mille en 2020.

C'est le niveau le plus bas depuis au moins 1978, année où le géant asiatique a commencé à publier son relevé annuel de statistiques.

Pourquoi c'est un problème pour la Chine?

Le pays le plus peuplé au monde est confronté à une crise démographique avec un vieillissement rapide de la population active, un ralentissement économique et la plus faible croissance démographique du pays depuis des décennies. Zhiwei Zhang, économiste en chef au sein du cabinet Pinpoint Asset Management pointe:

«Le défi démographique est bien connu, mais la vitesse du vieillissement de la population est clairement plus rapide que prévu.»

Quelques exemples? En 2021, le pays a enregistré 10,62 millions de naissances, selon les données officielles. Le taux d'accroissement naturel de la population a plongé à 0,34 pour 1000 personnes l'an passé, contre 1,45 en 2000.

Quelle solution a trouvé la Chine?

Il a assoupli sa politique de limitation des naissances ces dernières années, autorisant les couples à avoir deux enfants dès 2016, puis trois depuis l'an dernier. Mais ces décisions n'ont pas entraîné de boom des naissances. Les couples sont refroidis par la hausse du coût de la vie, du logement et surtout de l'éducation des enfants. (jah/ats)