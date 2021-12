Spider-Man fait péter le box-office et atteint le record de Star Wars

«Spider-Man: No Way Home» a réalisé la troisième meilleure sortie de l'histoire, en Amérique du Nord, avec des recettes de 253 millions de dollars engendrées lors du week-end de sa sortie. Image: sda

Le nouveau Spider-Man est devenu le premier film de l'ère Covid-19 à engranger plus d'un milliard de dollars durant le weekend de Noël, dans le box-office.

«Spider-Man: No Way Home», avec la star britannique Tom Holland, a collecté 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587 millions à l'international, soit plus d'un milliard de dollars (917 millions de francs) sur 12 jours, confirmant les attentes des analystes.

Il rejoint ainsi «Star Wars: The Force Awakens» qui était parvenu à cette performance en 2015, selon le magazine Variety, et ce, malgré la propagation d'Omicron, le variant très contagieux du Covid-19 qui perturbe à présent le monde entier.

«Cassé la baraque» au box-office américain

C'est aussi la meilleure sortie jamais réalisée par les studios Sony, selon le site Deadline. «Spider-Man: No Way Home» est le troisième film où le très populaire homme-araignée est incarné par l'acteur britannique Tom Holland. Les épisodes précédents, où le costume rouge et bleu était endossé par Tobey Maguire, puis Andrew Garfield, avaient eux aussi cassé la baraque au box-office.

L'histoire reprend là où l'avait laissée «Far From Home» en 2019, avec un Spider-Man dont l'identité réelle, Peter Parker, est publiquement révélée par le vilain Mysterio. Le lycéen tente désespérément de replonger dans l'anonymat avec l'aide d'un autre personnage Marvel, Docteur Strange, campé par le non moins populaire Benedict Cumberbatch.

Les autres films sortis le même week-end sont restés loin derrière. Le film d'animation de Disney, «Encanto, la fantastique famille Madrigal», a grimpé de la troisième à la deuxième place, en récoltant environ 6,5 millions de dollars ce week-end, pour un total de 81,5 millions de dollars depuis sa sortie, il y a un mois.

Il relègue à la troisième place «West Side Story», remake par Steven Spielberg de la comédie musicale culte de 1961, qui avait pris la tête du box-office lors de sa sortie, il y a deux semaines.

Ce «Roméo et Juliette» new-yorkais a engrangé 3,4 millions de dollars ce week-end, en reprenant les codes, la musique et l'histoire portés sur les planches pour la première fois à Broadway en 1957, portant à près de 18 millions de dollars ses recettes en deux semaines.

A la quatrième place figure «S.O.S Fantômes: L'Héritage», dernier opus en date de la célèbre franchise, qui a enregistré 3,4 millions de dollars ce week-end et 117 millions en cinq semaines de projection dans les salles.

Autre sortie du week-end, le nouveau film du réalisateur oscarisé Guillermo del Toro, «Nightmare Alley», arrive en cinquième position avec seulement trois millions de dollars de recettes, malgré un casting de rêve avec Bradley Cooper, Cate Blanchett ou encore Willem Dafoe.

(ats/jch)