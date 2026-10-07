Eva Marie Saint en 2018, alors âgée de 94 ans. Keystone

Cette actrice qui a joué pour Hitchcock est décédée à 102 ans

L’actrice américaine Eva Marie Saint, figure de l’âge d’or d’Hollywood et oscarisée pour Sur les quais, est décédée mardi à 102 ans.

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L'actrice américaine Eva Marie Saint, qui a marqué le cinéma hollywoodien des années 50 avec ses rôles dans Sur les quais d'Elia Kazan, aux côtés de Marlon Brando, et La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, avec Cary Grant, est décédée mardi à l'âge de 102 ans, a annoncé son agent.

La comédienne oscarisée, dont la carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre a duré plus de 70 ans, est morte «de causes naturelles, entourée de sa famille et de ses proches à son domicile de Los Angeles», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Eva Marie Saint avait remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin en 1955 dès ses débuts au cinéma, en incarnant la partenaire romantique de Marlon Brando dans Sur les quais. Plus récemment, elle avait joué Martha Kent dans Superman returns, en 2006, réalisée par Bryan Singer.

(ats/acu)