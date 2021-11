Les 8 meilleures inventions 2021 dont vous allez avoir besoin

Le classement des 100 meilleures inventions de 2021 a enfin été révélé! Entre concepts bizarroïdes, super bien pensés ou complètement inutiles... On vous a sélectionné ceux qui nous semblent vraiment indispensables.

Chaque année, le magazine Time dresse le top 100 des meilleures innovations de l'année, censées rendre le monde «meilleur, plus intelligent et un peu plus drôle».

Alors dans cette liste, on trouve quoi?

Sans surprise, moult objets connectés . On ne compte plus le nombre de trucs en «e-»: e-bike, e-lunettes et autres gadgets technologiques dont on ne comprend pas trop bien l'utilité.

. On ne compte plus le nombre de trucs en «e-»: e-bike, e-lunettes et autres gadgets technologiques dont on ne comprend pas trop bien l'utilité. Ajoutez à cela la bouffe de demain: du miel sans abeilles, de la fausse viande et du thon de synthèse .

et du . Des objets design, comme de magnifiques diffuseurs de désinfectant pour les mains qui ont l'air d'être sortis tout droit d'un film de science-fiction.

Et évidemment, des inventions vraiment attendues comme le vaccin contre le Covid-19.

Mais nous, on a dressé notre propre sélection des objets qui sont vraiment, mais alors vraiment chouettes.

Pour les gourmets: une nouvelle forme de pâte

image: sfoglini.com

Mise au point par le chef Dan Pashman, ce prototype répond à toutes les exigences en termes de «sauçabilité» (comment la sauce adhère aux pâtes), de «fourchabilité» (la facilité d'attraper et de garder la pâte sur la pointe de la fourchette) et de «dentabilité» (à quel point la sensation de la pâte sur les dents est satisfaisante). Le nom de cette merveille? Les cascatelli.

Pour les jeunes parents désespérés: un lit en carton

image: hellojuno.com

Ce couffin en carton promet confort et robustesse pour les bébés. Petit plus: c'est une alternative pratique pour les parents fatigués qui souhaitent expédier leur progéniture à l'autre bout du monde. Genre Tombouctou.

Pour ceux qui vivent dans un 18 mètres carrés: une table-lit

Bon, la table remplirait à elle seule votre misérable studio. Mais dormir sur la table sur laquelle on mange, c'est so desiiiiiign, ma chérie.

Pour les gens en manque d'affection: un copain robot

Robin le robot a été utilisé dans une clinique pédiatrique en Arménie pour apporter du réconfort aux enfants hospitalisés. Les chercheurs ont noté que sa présence avait permis d'augmenter l'appétit et la joie des petits patients.

Malheureusement, si avez dépassé l'âge d'être considéré comme un enfant ou n'êtes pas hospitalisé, vous aurez peu de chances de câliner Robin. Seuls dix hôpitaux l'utilisent actuellement dans le monde, on vous laissez imaginer son prix.

Pour les maniaques: un porte-couvert

image: oxo.com

Ce porte-couvert permet de poser ses ustensiles de cuisine sans en mettre partout. Idéal si vous souhaitez faire la popotte à votre date Tinder et garder l'air crédible.

Pour les asociaux: une lampe «Ne pas déranger»

Cette lampe, baptisée «TimeChi», fonctionne sur le même principe qu'un feu de circulation. Quand vous êtes au bureau et vous souhaitez rester concentré, il vous suffit de le faire savoir en activant le mode «Focus», accompagné d'une lumière rouge.

Histoire de faire comprendre poliment à votre collègue Michel que vous ne supportez pas qu'il se penche par-dessus votre épaule, pendant que vous lisez vos mail persos.

Sinon, pour vous économiser les 129 dollars que coûte ce gadget, vous pouvez copiez l'astuce sur un morceau de carton.

Pour les campeurs en quête de confort (et tous les autres hédonistes): un hamac 2.0

image: eaglesnestoutfittersinc.com

Ce hamac a été conçu selon «un modèle exclusif qui offre davantage de confort et de soutien». Je ne sais pas si vous, mais moi je m'y vois déjà.

Pour les propriétaires flippés: un collier connecté

image: tryfi.com

Garfield s'est échappé pour la douzième fois alors que vous vous promeniez dans un bois sombre et sinistre? Vous ne savez pas où il se trouve?

Pas de panique, il existe désormais des colliers connectés pour savoir où il se trouve en temps réel. Fi, son fabricant, précise même sur son site que ce collier permet de compter le nombre de pas de votre chien et de le «garder en bonne forme». Eh ben.

Moi, j'attends que quelqu'un invente le même concept pour localiser mes clés.