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Des Népalais fuient un glissement de terrain spectaculaire

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Le Népal à nouveau meurtri

Un glissement de terrain massif a frappé le Népal après plusieurs jours de pluies torrentielles. Des images montrent une large portion de montagne s’effondrer dans la rivière Kali Gandaki en quelques secondes.
28.09.2026, 17:0228.09.2026, 17:02

Le 27 septembre, un immense glissement de terrain a frappé le district de Manang, au Népal. Des habitants ont fui à travers les champs tandis qu'un pan de montagne s'effondrait, soulevant un épais nuage de poussière vers les habitations. Dans le pays, les intempéries ont fait au moins 21 morts depuis jeudi, selon un bilan provisoire.

Le Népal ne se remet toujours pas du traumatisme causé par les crues meurtrières survenues il y a un mois, qui ont également dévasté le Tibet voisin. Plus de 1400 personnes ont perdu la vie et plus de 5700 sont toujours portées disparues. (sbo)

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