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Le président serbe Vucic démissionne, mais il a un plan

FILE -Serbian President Aleksandar Vucic speaks during a press conference at the Serbia Palace in Belgrade, Serbia, Saturday, Aug. 8, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic, File) Aleksandar Vucic
Aleksandar Vucic quitte son poste.Keystone

Le président serbe annonce sa démission, mais il a un plan

Aleksandar Vucic quitte ses fonctions et écourte son mandat afin de mener campagne en vue du poste de premier ministre.
28.09.2026, 06:4828.09.2026, 06:48

Le président serbe Aleksandar Vucic a annoncé dimanche sa démission. Il va se présenter au poste de premier ministre lors des élections législatives prévues en octobre, organisées après près de deux ans de manifestations menées par des étudiants.

«Je démissionne de mes fonctions de président», a déclaré Vucic devant le palais présidentiel, où ses partisans scandaient son nom.

«Demain matin, je remettrai mon mandat au président de l'Assemblée nationale»

La tenue d'élections anticipées était une revendication clé d'un mouvement étudiant né après l'effondrement, en novembre 2024, d'une marquise à la gare de Novi Sad – un drame ayant coûté la vie à 16 personnes et largement attribué à la corruption. Cette tragédie a déclenché des manifestations parmi les plus importantes en Serbie depuis la chute de l'homme fort yougoslave Slobodan Milosevic en 2000, rassemblant parfois des centaines de milliers de personnes.

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Les appels initiaux en faveur d'une enquête transparente ont évolué vers une exigence d'élections anticipées, que Vucic avait promises à maintes reprises sans toutefois en fixer la date. Le président nationaliste serbe, invoquant «d'importantes turbulences sur la scène politique intérieure», a finalement annoncé début septembre que ce scrutin, qui devait initialement se tenir en décembre 2027, serait organisé fin octobre.

Des dizaines de personnes graciées

Élu président pour la première fois en 2017 et réélu en mai 2022, Vucic a écourté son mandat de cinq ans pour mener campagne en vue du poste de premier ministre, même si la loi ne l'obligeait pas à démissionner. «Je veux me présenter comme un homme ordinaire, comme l'un des membres du peuple», a déclaré Vucic. Il dirige désormais la liste électorale de son parti populiste de droite, le Parti progressiste serbe (SNS).

Quelques minutes avant sa démission, Vucic a usé de ses pouvoirs constitutionnels pour gracier des dizaines de personnes – notamment des étudiants et des fidèles de son parti – soupçonnées d'infractions commises lors des manifestations. «J'ai décidé de gracier 49 personnes, dont 23 en lien avec les terribles événements que nous avons traversés au cours de l'année et demie écoulée», a souligné Vucic en faisant référence aux manifestations.

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En vertu de la loi, la présidente du Parlement Ana Brnabic assure désormais l'intérim de la présidence pour une durée maximale de trois mois, période durant laquelle une élection présidentielle doit être convoquée. (jzs/ats/afp)

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