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Le réchauffement des océans polaires menace les constructions humaines

Le réchauffement des océans polaires pose problème
Le réchauffement des océans polaires pose également problème aux infrastructures humaines.Image: Moment RF

Le réchauffement des océans polaires menace les constructions humaines

La fonte de la banquise et le dégel du pergélisol ont des conséquences sur les sols et les infrastructures. Des scientifiques alertent.
30.09.2026, 10:4830.09.2026, 10:49

Le changement climatique transforme rapidement les océans polaires, menaçant les infrastructures humaines exposées à l'érosion marine ainsi que les espèces dépendant de la banquise pour leur survie, prévient un rapport publié mercredi.

On a espionné la vie secrète des ours polaires
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Directeur général de Mercator Ocean International, Pierre Bahurel a déclaré lors d'une conférence de presse:

«Le message est très clair. L'océan est en train de changer rapidement»

Le 10e rapport annuel sur les océans du service européen Copernicus Marine dépeint des océans en pleine transformation, entre les vagues de chaleur en mer Méditerranée et en mer Noire, l'acidification de l'eau ou le blanchissement des coraux.

Certains des effets les plus marquants du réchauffement climatique se produisent dans les océans polaires, qui couvrent un cinquième de la surface océanique mondiale.

Ce béluga arctique s’est perdu
Ce béluga arctique s’est perdu

La température de surface de l'océan arctique a ainsi augmenté de 4,2°C entre 1982 et 2024, soit environ 1°C par décennie. En comparaison, l'océan mondial s'est réchauffé de 0,12°C par décennie sur la même période.

Des réchauffements encore plus rapides ont été relevés dans certaines parties de l'Arctique, comme la mer de Kara, qui borde la Russie, où la température de l'eau de surface a augmenté de 6,7°C en 40 ans.

Ce réchauffement accéléré de l'Arctique a provoqué une fonte de la banquise, qui a vu sa surface se réduire de 17% en 42 ans. Tous les dix ans, la banquise perd 490 000 km2, soit à peu près la surface de l'Espagne.

Cette fonte de la banquise, associée au dégel du pergélisol qui provoque un affaissement des sols, expose les côtes à l'action des vagues et à l'érosion marine.

Océanographe chez Mercator Ocean International, Karina von Schuckmann a souligné:

«Environ 60% des infrastructures côtières de l'Arctique sont déjà vulnérables à l'érosion et à la montée du niveau de la mer»

Les manchots sont en danger

Au pôle Sud, la fonte de la glace de mer menace les populations de manchots. Le retrait de la banquise à des niveaux records en 2022 a ainsi coïncidé avec des échecs massifs de reproduction de ces oiseaux de mer.

Le manchot empereur est officiellement «en danger»
Le manchot empereur est officiellement «en danger»

Leurs poussins se noient ou meurent de froid s'ils tombent dans l'eau glacée trop tôt, à cause de la fonte de la glace de mer.

Plus de 90% des colonies de manchots empereurs pourraient être quasi éteintes d'ici 2100 si les taux actuels de fonte de la banquise persistaient, selon des modélisations.

Le manchot empereur a été classé espèce «en danger» en avril dernier. (ats/afp)

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