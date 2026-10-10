Shell poursuivi au Brésil après les inondations meurtrières de 2024

Le parquet réclame 108 millions de dollars à la filiale brésilienne du pétrolier, invoquant sa contribution historique au réchauffement climatique.

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Keystone

Le ministère public brésilien a lancé vendredi une action inédite en justice contre la filiale brésilienne de la compagnie pétrolière Shell, afin d'obtenir plus de 100 millions de dollars de compensation après les inondations meurtrières qui ont frappé le sud du pays en 2024.

Les pluies torrentielles qui ont frappé le sud du Brésil en avril-mai 2024 avaient provoqué des inondations historiques. Elles avaient laissé près de 200 morts, un demi-million de déplacés et des destructions sans précédent.

La responsabilité de Shell est, selon le ministère public brésilien, engagée en proportion de sa contribution au réchauffement du climat, soit 2% des émissions historiques mondiales de gaz à effet de serre.

«C'est la première fois qu'un procureur national poursuit une major pétrolière pour une catastrophe climatique», dit à l'AFP Maria Antonia Tigre, du Sabin Center for Climate Change Law à l'université Columbia. Shell est déjà poursuivi au Royaume-Uni par des victimes d'un typhon aux Philippines.

Bataille judiciaire mondiale

Le lancement de nouvelles poursuites climatiques par le parquet brésilien – associé à l'Instituto Preservar, une ONG brésilienne – représente une étape supplémentaire dans la bataille judiciaire mondiale contre les géants du pétrole.

«La présente action civile publique a pour objet d'engager la responsabilité civile environnementale et climatique de l'entreprise défenderesse pour les dommages matériels et moraux collectifs découlant de l'événement climatique extrême qui a frappé l'État du Rio Grande do Sul entre avril et mai 2024.» Le ministère public

Cette «responsabilité» de la major est, selon l'accusation, liée à «sa contribution historique et continue aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) associées à l'exploration, à la production et à la commercialisation de combustibles fossiles».

Le ministère public réclame 270 millions de reais en compensation de dommages environnementaux et «moraux» sur le climat, ainsi que la même somme pour les dommages matériels, soit un total équivalant à 108 millions de dollars. (dal/ats/afp)