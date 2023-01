Le parti de Trump s'est ridiculisé, mais cela ne devrait pas nous faire rire

Mais il est également vrai qu'une démocratie vivante comme celle des Etats-Unis ne fonctionne que si la séparation des pouvoirs s'applique. Si, au niveau législatif, la Chambre des représentants tombe en panne parce que le parti républicain majoritaire est incapable d'assumer ses responsabilités, la capitale américaine risque d'être paralysée - avec des conséquences importantes pour la plus grande économie du monde.

Et il est vrai que dans un système bipartite comme celui que connaissent les Etats-Unis, lorsqu'un grand parti s'empêtre dans des conflits internes, c'est automatiquement la concurrence qui en profite. C'est aussi pour cette raison que les démocrates du président Joe Biden ont fait un meilleur score que prévu lors des élections de mi-mandat en novembre.

L'adversaire politique peut trouver cela amusant. Mardi et mercredi, de nombreux députés démocrates se sont esclaffés alors que leurs collègues s'efforçaient de trouver une majorité de voix pour le président désigné Kevin McCarthy.

Bisbille chez les républicains et un «speaker» toujours en attente

Le fait que les républicains n'aient pas réussi à remplir cette tâche obligatoire au début de la nouvelle législature montre clairement que le parti de droite à Washington s'est radicalisé au cours des dernières années: les républicains ne sont plus capables d'assumer leurs responsabilités.

Matt Gaetz, fanboy de Trump et cauchemar vivant du Congrès

