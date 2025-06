La mécène d'origine philippine et basée en Suisse Minerva Mondejar Steiner a proposé un accès privilégié au prince William à des ultra-riches. getty/instagram/watson

William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine

C'est une affaire dont le prince de Galles se serait bien passé, lui qui affiche son désir de ne pas répéter les erreurs de son père Charles III.

Polo, chapeaux, grandes fortunes, pelouses bichonnées: tels sont les ingrédients pour créer une levée de fonds parfaite. A ce titre, la Royal Charity Polo Cup coche toutes les cases. Sauf que l'évènement, qui doit se tenir courant juillet à Londres, a été entaché par un scandale qui a fortement déplu au prince William, selon le Sunday Times, ce week-end.

Un tournoi de polo lié aux Windsor

D'abord, un peu de contexte: liée depuis longtemps à la famille royale (la reine Elizabeth II a été sa marraine, le prince Philipp son président), la Royal Charity Polo Cup est un évènement ultra-select qui réunit chaque année tout le gratin britannique et international.

Objectif de la manoeuvre? Convaincre une poignée de généreux et riches donateurs, à l'occasion d'un match de polo du prince William, de dégainer leur chéquier et de verser plusieurs centaines de milliers de livres sterling à des causes qui lui tiennent au cœur du futur roi.

S'il rassemble la crème de la crème, l'évènement, accessible uniquement sur invitation, se veut discret et confidentiel. Les photos ne sont transmises au public et la participation de William n'est confirmée qu'une fois le tournoi terminé.

Ces dernières années, le tournoi a permis à William de soulever plusieurs millions de livres en faveur de causes ou d'associations caritatives. Image: Chris Jackson Collection

Mais il semblerait, selon le Sunday Times, qu'une des donatrices officielles et invitées ait décidé de prendre quelques libertés avec cette règle de cloisonnement. Le quotidien rapporte qu'elle aurait proposé un accès exclusif au prince William et à sa femme Kate, en échange de 20 000 livres sterling à sa propre fondation.

Cette femme, c'est Minerva Mondejar Steiner, une millionnaire philippine-suisse. Collectionneuse, philantrophe et curatrice, comme elle se définit elle-même, elle aurait étudié la mode puis l’histoire de l’art au début des années 2000 avant de fonder sa galerie, Mondejar, et d'être active dans l'immobilier. Elle est mariée à un réalisateur basé à Zurich, Michael Steiner.

Minerva Mondejar Steiner a notamment rencontré le prince Harry l'an dernier, dans le cadre de l'association WellChild pour les enfants malades. instagram

Dans des échanges de mails obtenus par le Times, Minerva Mondejar Steiner aurait suggéré un accès à l'événement, voire au prince William lui-même, à plusieurs membres du site A Small World. L'entreprise, basée en Suisse, a été décrit il y a quelques années comme une sorte de «MySpace pour millionnaires» par le Wall Street Journal.

«Une nouvelle génération de réseaux sociaux en ligne cible les riches, cherchant à créer des communautés web exclusives d'amis partageant les mêmes revenus. Ces sites – en quelque sorte le MySpace des millionnaires – promettent aux riches des refuges où ils peuvent flirter, échanger des conseils, organiser des fêtes et se faire de nouveaux amis sans se mêler au vulgaire.C es sites – le plus connu étant aSmallWorld.net – empruntent nombre de leurs règles aux clubs sociaux de prestige. Il faut y être invité pour adhérer.» The Wall Street Journal, en 2007

Le problème? William n'aurait jamais été informé de cette proposition, selon une source du palais de Kensington - avec une «franchise inhabituelle», selon le Times, qui trahit l'agacement du prince.

Après avoir remercié le Sunday Times d'avoir attiré son attention sur cette affaire, la source précise bien que William «ne cautionne pas ce type de comportement» et précisé qu'il n'y aurait pas d'«argent contre accès». Elle affirme également que le prince aurait mis fin à ses relations de parrainage avec Minerva Mondejar Steiner.

Quant à un représentant du site A Small World, il a également tenu à préciser:

«Pour clarifier les choses, [notre entreprise] ne vend pas d'accès ni ne facilite de rencontres privées avec des membres de la famille royale britannique» A Small World, au Sunday Times

L'entreprise aurait été contactée directement par la Fondation Mondejar, qui lui a demandé de partager les détails de son invitation.

D'autres scandales

C'est peu dire que le prince William doit être agacé de voir son nom et son évènement cités dans cette controverse. Car l'incident n'est pas sans rappeler des scandales passés mêlant son père, alors qu'il était encore prince de Galles.

Charles III a en effet rencontré à plusieurs reprises des donateurs qui avaient versé de l'argent à ses causes caritatives - à la condition explicite de le rencontrer personnellement ou d'être invité à des dîners dans l'une de ses résidences. Comme le rappelle le Daily Beast, le roi aurait notamment touché des sacs de courses Fortnum & Mason remplis de centaines de milliers d'euros en liquides de la part d'un cheikh qatari.

Alors que William se targue d'être un futur souverain de principes, plus accessible et plus transparent que son prédécesseur, le souvenir de ces affaires passées risque de projeter une ombre sur les terrains verdoyants de Royal Charity Polo Cup, qui se tiendra sous peu à Windsor.