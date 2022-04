Aux Etats-Unis, donner des conseils à la Corée du Nord est un délit

Virgil Griffith est un informaticien américain qui vivait à Singapour et avait été arrêté en novembre 2019 à l'aéroport de Los Angeles, après avoir assisté à une conférence à Pyongyang quelques mois plus tôt. Il y avait exposé, selon la justice américaine, son expertise en matière de cryptomonnaies et monnaies virtuelles et la manière «d'échapper aux sanctions» internationales contre le régime communiste de Pyongyang.

Un homme de 39 ans, accusé d'être un pirate informatique, a été condamné mardi à New York à plus de cinq ans de prison pour avoir fourni des conseils financiers à la Corée du Nord afin qu'elle échappe aux sanctions internationales.

Et maintenant, que va devenir Zemmour? 4 scénarios possibles

Eric Zemmour n'aura de loin pas atteint son objectif: se qualifier pour le second tour de la présidentielle à la place de Marine Le Pen. Que va faire maintenant le polémiste devenu homme politique? Se lancer aux législatives? Ecrire? Scénarios.

Il a été la surprise de cette présidentielle. Laissant longtemps planer le doute, Eric Zemmour a choisi de se lancer dans l'arène politique en se présentant à la fonction suprême, dans le but de réunir les droites et de sauver la France. Problème: sa prédiction d'un grand rassemblement patriote derrière sa candidature ne s'est pas produite et Marine Le Pen, qu'il estimait destinée à mourir politiquement, s'est qualifiée au second tour, plus forte que jamais. L'ex-éditorialiste-star se prépare-t-il alors à devenir, déjà, un ex-politicien?