Selon différentes enquêtes, toutefois, la réalité dans ce pays largement isolé sur le plan international ne donne en revanche guère de raisons de se réjouir. La Corée du Nord est confrontée, depuis des années, à une pénurie alimentaire et une grande partie de la population à la malnutrition. Le pays fait l'objet de sanctions internationales en raison de son programme nucléaire et de missiles, un projet prestigieux du dirigeant Kim Jong-un, qui est supposé être très populaire.

Dans le même but, le gouvernement a déjà rebaptisé un jour férié, à savoir l'anniversaire du grand-père de Kim , le fondateur de l'Etat Kim Il Sung. Ce jour était jusqu'à présent appelé «Jour du soleil», mais les médias contrôlés par l'Etat ne l'appellent plus que «Fête du mois d'avril».

A quoi doit servir la chanson de propagande? Selon les estimations de l'agence de presse Reuters, il s'agirait d'une nouvelle tentative de resserrer toute la propagande du pays autour du leader Kim Jong-un et de consolider ainsi sa position au sein du régime.

«Aimons Kim Jong-un, un père aimant. Les gens croient et suivent unis»

Dans la chanson, Kim Jong-un est acclamé par les différents membres de l'armée, le personnel médical, les ouvriers, les écoliers et les personnes âgées. Ils chantent:

Le récent clip de propagande diffusé par la Corée du Nord veut montrer que notre vision du pays était jusqu'à présent totalement erronée. En effet, selon les images – scrupuleusement choisies par la propagande –, les gens y seraient les plus heureux. Ils sont protégés et heureusement guidés par leur «gentil père» Kim Jong-un.

Pyongyang a publié une nouvelle chanson de propagande dont le but est de consolider la position de Kim Jong-un au sein du régime. Sur les images, la population semble très heureuse.

