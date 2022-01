Pas besoin d'abdos en acier pour séduire votre partenaire, il semblerait qu'un masque bleu suffise. image: shutterstock

Vous voulez être plus séduisant? Enfilez un masque jetable

Porter un masque chirurgical sur le visage nous rendrait plus séduisants, selon une étude très sérieuse menée par des chercheurs de l'université de Cardiff.

Vous vous trouvez moche, incapable de séduire, et vous ignorez comment trouver l'amour? Il existe une solution, et ça tombe bien, elle est très en vogue en ce moment: le masque chirurgical.

Et non, aussi bizarre que cela puisse paraître, ceci n'est pas une recommandation bête et méchante. C'est le constat d'une recherche scientifique publiée la semaine dernière dans The Cognitive Research. Ses auteurs ont eu la surprise de découvrir que les hommes et les femmes étaient jugés plus attirants lorsqu'ils portaient un masque dissimulant la partie inférieure du visage.

Et attention, on ne parle pas de n'importe quels masques! Ce sont les bleus jetables qui vous rendraient irrésistible.

Tout a changé avec la pandémie

Selon le docteur Michael Lewis du département de psychologie de l'université de Cardiff, cité par The Guardian, l'attractivité du masque a changé avec la pandémie. Auparavant, ceux-ci étaient jugés comme rebutants, car associés à la maladie.

Son équipe s'est demandé si c'était toujours le cas actuellement:

«Nous voulions vérifier si cela avait changé depuis que les masques sont devenus omniprésents et comprendre si le type de masque avait un effet» Dr Michael Lewis, professeur à l'université de Cardiff

Pour ce scientifique expert en faciès, nous associons désormais le masque à des critères nettement plus positifs: «Nous sommes habitués à voir les travailleurs de la santé porter des masques bleus, et nous les associons désormais à des personnes exerçant des professions soignantes ou médicales.»

C'est le mythe des soignants sexy? Pas tout à fait, à vrai dire: «À un moment où nous nous sentons vulnérables, nous pouvons trouver le port de masques médicaux rassurant et nous sentir plus positifs à l'égard de la personne qui les porte», précise encore le Dr Lewis.

L'étude plus en détail La première partie de cette étude a été réalisée en février 2021, période à laquelle la population britannique s'est habituée à porter des masques dans certaines circonstances. 43 femmes ont été invitées à évaluer sur une échelle de 1 à 10 l'attrait d'images de visages masculins, portant différentes sortes de masques, voire pas du tout. Les résultats ont conclu que les hommes portant un masque en tissu sont jugés nettement plus séduisants que ceux qui n'en portent pas, ou dont le visage est partiellement caché (par un autre objet comme un livre, par exemple).



Conclusion: le masque chirurgical jetable serait celui qui rendrait définitivement son porteur plus séduisant. Dans un second temps, l'autre partie de la recherche s'est penchée sur un groupe d'hommes observant des femmes masquées. Les résultats de cette deuxième phase n'ont pas encore été publiés, mais selon le Dr Michael Lewis, les conclusions seront globalement identiques.

En revanche, être malade, ça ne passe définitivement pas...

Selon le chercheur, «la pandémie a modifié notre psychologie dans la façon dont nous percevons les porteurs de masques. Lorsque nous voyons quelqu'un porter un masque, on ne dit plus "Cette personne est malade, je dois m'en tenir à distance".»

En fait, tout viendrait de la psychologie de l'évolution et de la manière dont nous choisissons nos partenaires.

«La maladie et ses signes peuvent jouer un rôle important dans la sélection du partenaire. Auparavant, tout signe de maladie était un obstacle majeur.»

«T'as d'beaux yeux, tu sais?»

En outre, il est possible que les masques rendent les gens plus attrayants parce qu'ils permettent d'attirer l'attention sur les yeux. Des études précédentes ont déjà démontré que lorsque nous ne voyons pas la partie inférieur du visage, nous avons tendance à l'idéaliser. Le cerveau remplirait les espaces manquants et en exagérerait l'impact global.