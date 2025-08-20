en partie ensoleillé20°
DE | FR
burger
Suisse
voiture

Voiture électrique en Suisse: le montant de la taxe interroge

Rösti risque de faire «dépérir» le marché des voitures électriques
Albert Rösti était président du lobby Auto-Suisse et de SwissOil avant d'entrer au Conseil fédéral. montage watson

Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge

Le Conseil fédéral examinera un projet visant à assainir le fonds routier, probablement à la mi-septembre. Les deux variantes proposées laissent plusieurs questions en suspens.
20.08.2025, 11:4620.08.2025, 11:46
Benjamin Rosch / ch media
Plus de «Suisse»

Après une année 2024 difficile, la mobilité électrique suisse semble se redresser. Environ une voiture neuve sur trois immatriculée cette année roule à l’électricité plutôt qu’à l’essence, d'après les dernières données d’Auto-Suisse.

L’association de la branche salue cette évolution positive, même si la Suisse reste en retard sur ses objectifs: la Confédération avait initialement prévu dans une feuille de route qu’une voiture sur deux roulerait sans émissions en 2025.

Mais ce n'est pas fini: selon notre enquête, le département d’Albert Rösti prépare un projet pour faire payer davantage les voitures électriques.

Rösti a dépensé 4 millions pour une expo sur les autoroutes

Pourquoi? Car le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (Forta) présente un déficit important. En 2024, ses réserves ont pour la première fois diminué, passant de 3,83 à 3,67 milliards de francs.

Cela ne semble pas dramatique à première vue, mais les perspectives financières vont fortement s’assombrir dans les prochaines années. Dès 2028, les réserves pourraient tomber sous le seuil de 500 millions de francs, ce qui entraînerait automatiquement une hausse du prix de l’essence. Le fond Forta est alimenté principalement par des taxes et surtaxes sur les produits pétroliers, dont les voitures électriques sont exemptées.

Des taxes à l’importation pour les voitures électriques depuis 2024

Rösti a déjà serré la vis. Depuis début 2024, les acheteurs d’une Tesla Y ou d’une Audi Q4 doivent payer une taxe à l’importation, comme pour les voitures à essence. Mais cela ne suffit pas: le Conseil fédéral devrait soumettre le mois prochain une consultation sur une nouvelle taxe pour les voitures électriques, avec une entrée en vigueur prévue en 2030.

Voici les voitures électriques les plus vendues en Suisse

Le projet prévoit essentiellement deux variantes, que l’on pourrait résumer par «confiance» et «contrôle». La première mise sur la responsabilité individuelle des conducteurs: ceux-ci devraient communiquer le kilométrage de leur véhicule à une autorité par auto-déclaration, ce qui servirait ensuite de base pour la facture fiscale. La deuxième idée en discussion serait un peu plus exigeante sur le plan technique: l'énergie consommée annuellement serait mesurée à l'aide de compteurs certifiés.

Dans les deux cas, de nombreuses questions restent en suspens. Avec l’autodéclaration, par exemple: comment prendre en compte les kilomètres parcourus à l’étranger? Et qu’en est-il du trafic de transit, qui ne contribue pas davantage à l’entretien toujours plus coûteux des routes? Les partis de droite craignent surtout que cette taxe sur les voitures électriques ne serve de cheval de Troie à l’introduction du «road pricing», soit un système où les usagers paient directement pour l'utilisation des routes.

Le bruit des voitures tue plus de 600 personnes par an en Suisses

Pour la variante avec compteurs, l’équité technique reste incertaine. On peut les installer dans les stations de recharge publiques, mais qu’en est-il des bornes domestiques?

Rösti doit trouver le bon rythme

Ce projet inquiète avant même de passer devant le Conseil fédéral. Car un chiffre circule déjà pour le taux de taxation: 6 francs pour 100 kilomètres, soit environ 35 centimes par kilowattheure. Ce serait comparable aux taxes sur les produits pétroliers. On paierait donc le même prix pour une voiture électrique et une voiture à essence.

Auto-Suisse se montre critique:

«Pour nous, il est clair qu’à long terme, il faudra taxer la mobilité électrique. Mais pas dans la situation fragile actuelle du marché des voitures électriques».
Thomas Rücker, directeur d'Auto-Suisse

L’introduction de la taxe à l’importation en 2024 a déjà provoqué une stagnation de la mobilité électrique. De plus, l’infrastructure de recharge n’est pas encore assez développée pour concurrencer l’essence:

«Si l’égalité fiscale entre voitures électriques et à essence intervient trop tôt, le frêle développement de la mobilité électrique pourrait vite dépérir»
Thomas Rücker, directeur d'Auto-Suisse
«J'ai été choqué»: ce Suisse a découvert un défaut grave sur sa Tesla

Il plaide pour un système progressif: un mécanisme liant le taux d’imposition à la part de marché des voitures électriques. «Même si les ventes mensuelles sont remarquables, les voitures électriques ne représentent encore que 4,2% de la flotte automobile totale en Suisse», rappelle-t-il. Aligner trop vite leur fiscalité sur celle des voitures à essence serait une erreur.

Parallèlement, des politiciens de droite, comme le conseiller national PLR bernois Christian Wasserfallen, mettent en garde depuis des années contre un report du projet. Albert Rösti doit en effet passer par une votation populaire pour cette modification constitutionnelle et les nouvelles taxes sont traditionnellement difficiles à faire accepter dans les urnes. Leur approbation risque de diminuer au fur et à mesure que la part de conducteurs de voitures électriques augmente. Le facteur décisif pour le Conseiller fédéral UDC sera de trouver le bon rythme pour le projet.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

L'actu en Suisse c'est par ici

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à Berne
de Team watson
15
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
de Alberto Silini
6
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
1 / 22
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
partager sur Facebookpartager sur X
En Chine, des capots de voitures sont utilisés comme aquariums.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
La Confédération «menace» l'aéroport de La Chaux-de-Fonds
Les mesures d'économie de la Confédération risquent d'impacter fortement l'aéroport régional de La Chaux-de-Fonds. La pérennité de la structure est «questionnée», estime son patron.
Les huit aéroports régionaux pourraient être fortement touchés par les économies planifiées par la Confédération. Le président du conseil d'administration de l'aéroport des Eplatures à La Chaux-de-Fonds (NE), Didier Berberat, tire la sonnette d'alarme et estime que Skyguide doit coûter moins cher.
L’article