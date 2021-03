2 ans de prison pour une Danoise qui contestait les mesures sanitaires

Mort de George Floyd: un procès historique dans une société divisée

Si le décès de George Floyd, le 25 mai 2020, a eu un tel retentissement aux États-Unis et dans le monde, c'est en raison du caractère insupportable de la vidéo d'un policier blanc, Derek Chauvin, qui, tranquillement, les mains dans les poches, maintient son genou sur le cou d'un homme noir, menotté et plaqué au sol pendant 8 minutes et 46 secondes. Et ce, malgré les supplications de ce dernier qui, avant de perdre connaissance, a réussi à prononcer ces mots qui, par la suite, seront …