averses éparses10°
DE | FR
burger
Divertissement
boisson

On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca

Le meilleur cola de Suisse d&#039;après watson
watson a testé une trentaine de colas vendus en Suisse.

On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca

Vous êtes plutôt Coca ou Pepsi? Vous préférez une marque suisse, comme Vivi ou Goba? Vous pensez peut-être avoir déniché le meilleur cola, mais désormais, il existe une analyse des plus sérieuses à ce sujet: l'enquête tout à fait scientifique de watson.
05.10.2025, 18:5005.10.2025, 18:50
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

La rédaction de watson a une nouvelle fois mené une expérience hautement scientifique.

Vous vous rappelez de notre grand test sur les chips?

Comment watson a découvert les meilleures chips de Suisse

Après le grand succès de notre enquête très sérieuse sur les chips, on a rapidement senti qu'il fallait réitérer l'expérience. Pour un sujet prioritaire: le cola. Car comme pour les chips, tout le monde a son avis sur la question.

Il s'agit donc, ni plus ni moins, de déterminer une bonne fois pour toutes quelle est la MEILLEURE LIMONADE AU COLA DE SUISSE.

Regardez un peu ce laboratoire (la cuisine de watson)

Watsons grosser Coci-Test. Die grosse Cola-Degustation.
Image: obi

Au total, nous avons testé 33 échantillons, dans des conditions cliniquement objectives. Entendez par là «servis dans des petits verres sur la table de la cuisine de la rédaction, et tout le monde devait attribuer des notes, comme à l'école». Et par «testé», on veut dire qu'on a «bu»... pardon, «dégusté» ces breuvages de qualité, à l'aveugle bien entendu.

AU MENU
La méthodologieDes trucs qui nous ont frappésLe meilleur cola de SuisseLes résultats dans le détailEt un peu de bouffe pour accompagner tout ça

La méthodologie

Seules les limonades désignées en tant que «cola» ont été prises en compte. Pas de Fanta, pas de root beer, ou de Dr Pepper. Nous avons essayé d'inclure autant que possible toutes les marques disponibles chez les grands distributeurs suisses, soit Aldi, Coop, Lidl et Migros.

Journaliste, un métier pas toujours facile

watsons grosser Cola-Test: Die Degustation
Image: lzo

«Essayé» et «autant que possible», on insiste. Car Red Bull Cola a, par exemple, des problèmes d'approvisionnement, et il n'a donc pas été possible de s'en procurer. Idem pour le Sinalco Cola. S'ajoutent à notre liste quelques petits fabricants tels que Goba, originaire d'Appenzell, ou le Bernois Lola.

«On a un problème»: Il manque du Coca à la Migros

Nous avons écarté les marques étrangères très spécifiques à un pays, Fritz-Cola (Allemagne), Thums Up (Inde), Jarritos Cola (Mexique), car elles dépassaient le cadre de l'étude helvétique.

Une seule exception, Fentimans s'est toutefois glissée dans la liste, simplement parce qu'on pouvait l'acheter en ligne en un clic...(sorry).

Les fameuses bouteilles de grand cru à tester

Watsons grosser Coci-Test. Die Test-Objekte.
Image: obi

Nous avions déterminé trois catégories:

  • Regular, classic (Coca normal avec du sucre, donc)
  • Zero & light
  • Flavoured (Cherry Coke, Vanilla, Mezzo Mix et autres cola parfumés)

Nous avons versé les différentes boissons dans des gobelets identiques. Aucun nom ni aucune information sur les produits n'étaient visibles. Seul un numéro permettait de les distinguer.

watsons grosser Cola-Test: Die Degustation
Image: lzo

Oui, nous avons longuement débattu sur la meilleure façon de servir le coca. Nous n'avions pas 330 verres en verre. Des gobelets en papier, peut-être plus écologiques? Mais avec un grand risque d'altérer le goût. Laisser les sodas dans leurs contenants et demander aux participants de se servir eux-mêmes n'était pas non plus une option.

Les testeurs auraient alors vu ce qu'ils goûtaient. Il fallait un test à l'aveugle comme pour les chips. Nous avons donc opté pour ces petits gobelets en plastique, généralement utilisés pour le vin blanc. Au moins, le cola restait bien froid, tout droit sorti du frigo.

Protocole scientifique de répartition dans les gobelets

watsons grosser Cola-Test: Die Degustation
Image: lzo

Chaque cola a été noté individuellement, selon le système de notation scolaire suisse: de 1 (mauvais) à 4 (suffisant) jusqu'à 6 (excellent) au maximum.

Presque tous les membres la rédaction présents ont pris part à la dégustation. La majorité d'entre eux a goûté et noté les 33 variétés.

Migros va faire du cash à Dubaï avec ses boules

On pouvait aussi écrire des commentaires. Chaque échantillon a reçu une note moyenne, qui a permis d'établir un classement général. Vous découvrirez les résultats un peu plus bas.

C'est pas de la science, ça?

Watsons grosser Coci-Test. Die grosse Cola-Degustation.
Image: obi

Des trucs qui nous ont frappés

En réalisant le test, nous nous sommes rendu compte de plusieurs choses essentielles.

  • Le coca, ça vous prend aux tripes! Comme pour les chips, la dégustation a conduit à des discussions animées, et des évaluations sérieuses et minutieuses.
  • Un nombre étonnant de boissons (la majorité !) ont obtenu des notes en dessous la moyenne. La raison est que manger et boire est très subjectif, et dépendant du contexte dans lequel on en profite. Cela signifie que lorsque l'on voit du Coca-Cola Zero dans sa canette, on va par réflexe trouver cela bon. Mais sans le visuel de la marque, le jugement devient beaucoup plus critique.
Les chimpanzés adorent l'alcool et ça en dit long sur les humains
  • Comme lors de notre précédent test, les passionnés qui assuraient être capables de reconnaître leur produit préféré à l'aveugle se sont plantés. L'identification de leur marque favorite était, au mieux, approximative.
  • La catégorie Flavoured présente - on s'y attendait - l'écart le plus marqué entre les notes. Car des préférences gustatives fondamentales jouaient ici un grand rôle. De nombreux sodas ont obtenu des notes oscillant entre 6 et 1.

Voici donc...

Le meilleur cola de Suisse

Le grand gagnant toutes catégories confondues...

...avec une moyenne de 5,3...

Surprise

Un 6, quatre 5,5, et pas de note inférieure à 4,75, c'est donc le cola où l'écart entre les notes était le plus réduit. «Honnête, propre, impeccable», jugeait l'un des commentaires. Ce grand gagnant s'impose aussi dans la catégorie «Zero et Light». Il est suivi par:

Le vainqueur dans la catégorie Classic...

...avec 4,6 de moyenne...

Surprise

Vainqueur dans la catégorie Flavoured...

... avec une moyenne de 4,44...

Surprise
Une taxe sur la malbouffe? La réponse des Suisses est radicale

Les résultats dans le détail

De la plus brillante (5,3) à la plus mauvaise (2,18), voici les 33 boissons du test:

Pepsi Zero Sugar

Pepsi Zero
  • Note globale: 5,3
  • Note la plus élevée obtenue: 6
  • Note la plus basse obtenue: 4,75
  • Commentaires:
    «Coke Zero – l'original!»
    «Parfait. Un peu vanillé»

Coca-Cola Original Taste

Coca-Cola Original Taste
  • Note globale: 4,6
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 2
  • Commentaires:
    «L'original, avec un grand O! »
    «Il a une douceur chaleureuse, comme l'eau d'un sauna»
    «Standard. Probablement l'original»

Happy Cola Zero

Happy Cola Zero Coop
  • Note globale: 4,45
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 1,75
  • Commentaires:
    «Bonne base, sans être spectaculaire»
    «Toggi n'y connaît rien! CE N'EST PAS DU COLA!!»

Mezzo Mix

Mezzo Mix – Cola-Fanta-Mix
  • Note globale: 4,44
  • Note la plus élevée obtenue: 5
  • Note la plus basse obtenue: 3
  • Commentaires:
    «Étonnamment bon»
    «Ça sent le poisson mort»
    «Fraîcheur agréable»
Migros s'accroche à un concept que même Amazon a abandonné

Coca-Cola Cherry

Cherry Coke - Coca-Cola Cherry
  • Note globale: 4,39
  • Note la plus élevée obtenue: 5,75
  • Note la plus basse obtenue: 3
  • Commentaires:
    «Génial! Cherry?»
    «Cherry. Mais dégoûtant»

Coca‑Cola Light

Coca-Cola Light
  • Note globale: 4,37
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 1
  • Commentaires:
    «Bon! Très gazeux»
    «Pas assez gazeux»
    «Un peu poivré»

Coca‑Cola Vanilla

Vanilla Coca-Cola
  • Note globale: 4,28
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 1,5
  • Commentaires:
    «Du flan au caramel»
    «Tout simplement délicieux ❤️»
    «Non. Je ne suis pas ma fille de 11 ans»
La cave du Conseil fédéral n'est plus secrète: voici ce qu'elle cache

Lola Cola Zero

Lola Cola Null
  • Note globale: 4,2
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 3
  • Commentaires:
    «Tastes Swiss»
    «Sympa aussi»
    «Coke Zero?»

Cola Zero M-Budget

M-Budget Cola Zero Migros
  • Note globale: 4,13
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 3
  • Commentaires:
    «Très facile. Note acidulée»
    «Trop acide»
L'Angleterre prend une mesure radicale sur le Red Bull

Freeway Cola

Freeway Cola Lidl
  • Note globale: 4,13
  • Note la plus élevée obtenue: 4,5
  • Note la plus basse obtenue: 3
  • Commentaires:
    «Un peu passif, sans relief»
    «Faible intensité»

Cola M-Budget

M-Budget Cola Migros
  • Note globale: 4,05
  • Note la plus élevée obtenue: 5
  • Note la plus basse obtenue: 2
  • Commentaires:
    «Génial, mais bizarre»
    «Un peu amer»
    «Frais! Miam miam»
Red Bull dans le collimateur d’une loi anti-sucre en Suisse

Pepita Cola Zero

Pepita Cola Zero
  • Note globale: 4,02
  • Note la plus élevée obtenue: 5
  • Note la plus basse obtenue: 1
  • Commentaires:
    «Goût de sauce asiatique»
    «Stévia? Très bizarre»

Happy Cola Mango Flavor Zero

Happy Cola Mango Flavor Zero Coop
  • Note globale: 4,02
  • Note la plus élevée obtenue: 4,5
  • Note la plus basse obtenue: 2
  • Commentaires:
    «Plaisir coupable. Haribo?»
    «Plutôt cool. Mangue, baby! »
    «Coca au cassis. Beurk»
«Ce sont les signes évidents que vous avez une addiction à la nourriture»

Pepsi

Pepsi Cola
  • Note globale: 3,93
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 1
  • Commentaires:
    «Mmmh, délicieux! Bon mélange de douceur et de fraîcheur»
    «Désagréable en bouche»
    «Pepsi?»

Vivi Kola Original

Vivi Kola Original
  • Note globale: 3,91
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 1
  • Commentaires:
    «A du caractère»
    «Pas mal. Ressemble aux bonbons!»
    «Horrible. Freaky Cola»
Commentaire
«Visage Ozempic», «tête Mar-a-Lago»: l'industrie de la beauté déconne

Pepita Cola

Pepita Cola
  • Note globale: 3,85
  • Note la plus élevée obtenue: 5
  • Note la plus basse obtenue: 2
  • Commentaires:
    «Assez correct, équilibré»
    «Très aqueux, pas de gaz carbonique»

River Cola Classic

River Cola Classic – Aldi
  • Note globale: 3,75
  • Note la plus élevée obtenue: 4,5
  • Note la plus basse obtenue: 2
  • Commentaires:
    «Doux et lourd»
    «Goût de Coca bon marché»
La Semaine du Goût suisse crie à l'arnaque: «C’est un scandale!»

Coca-Cola Zero

Coca-Cola Zero
  • Note globale: 3,69
  • Note la plus élevée obtenue: 4,5
  • Note la plus basse obtenue: 2
  • Commentaires:
    «Goût d'herbe»
    «Correct»
    «Mon Dieu, je ne sens plus rien lol»

Coca‑Cola Zero Caffeine-Free

Coca-Cola Zero Caffeine-Free
  • Note globale: 3,64
  • Note la plus élevée: 4,5
  • Note la plus basse: 1
  • Commentaires:
    «Facile à boire, sans aspérité. Le Coldplay des colas.»
    «Goût de cannelle agréable»

Pepsi Zero Sugar Cherry

Pepsi Zero Sugar Cherry
  • Note globale: 3,61
  • Note la plus élevée obtenue: 6
  • Note la plus basse obtenue: 1
  • Commentaires:
    «Ça a le goût du pain d'épices»
    «Du chewing-gum»
    «Je trouve ça génial!»

River Cola Cerise

River Cola Kirsche
  • Note globale: 3,6
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 1
  • Commentaires:
    «Très sucré, comme si on buvait du sucre de canne pur»
    «Aromatisé. Bizarre»
Après Swatch, ces marques augmentent leurs prix aux Etats-Unis

Goba Cola Zero

Goba Cola Zero
  • Note globale: 3,5
  • Note la plus élevée obtenue: 5,5
  • Note la plus basse obtenue: 1,5
  • Commentaires:
    «Vraiment bon. Cola Light? Pas trop sucré – juste comme il faut!»
    «Un médicament»
    «Léger goût de sang»

Vivi Kola Zero

Vivi Kola Zero
  • Note globale: 3,48
  • Note la plus élevée obtenue: 5
  • Note la plus basse obtenue: 1
  • Commentaires:
    «Hipster»
    «Goût d'édulcorant prononcé»
    «Au moins, ça a du goût»

Cola Zero Prix Garantie

Prix Garantie Cola Zero Coop
  • Note globale: 3,48
  • Note la plus élevée obtenue: 4
  • Note la plus basse obtenue: 2
  • Commentaires:
    «Trop sucré. Avec un trait de citron»
    «Trop fade»

Goba Cola

Goba Cola
  • Note globale: 3,41
  • Note la plus élevée obtenue: 5
  • Note la plus basse obtenue: 1
  • Commentaires:
    «Beurk. C'est du Pepsi»
    «Avec un zeste de liquide de batterie»
    «Du dentifrice»

Cola Prix Garantie

Prix Garantie Cola Coop
  • Note globale: 3,3
  • Note la plus élevée: 4
  • Note la plus basse: 1
  • Commentaires:
    «De la merde de hipster»
    «Correct. Peu gazeux»
On a recréé le cocktail de Charles III dont Trump n'a pas voulu

Lola Cola

Lola Cola
  • Note globale: 3,29
  • Note la plus élevée: 4,5
  • Note la plus basse: 1
  • Commentaires:
    «Bizarrement fruité... étrange!»
    «Rien d'impressionnant, mais OK»
    «Un goût de fraise»

River Cola Zero

River Cola Zero Aldi
  • Note globale: 3,08
  • Note la plus élevée: 4,75
  • Note la plus basse: 1,25
  • Commentaires:
    Beaucoup trop de gaz«»
    «Un goût piquant»

«J'aurais pu tuer pour de la glace»: cette Romande raconte son addiction

Freeway Cola Zero Sugar

Freeway Cola Zero Sugar Lidl
  • Note globale: 3,07
  • Note la plus élevée: 4
  • Note la plus basse: 1
  • Commentaires:
    «C'est pas mal, mais il manque un truc»
    «Hein? Du Pepsi? Pas terrible»

Cola Zero Denner

Denner Cola Zero
  • Note globale: 3,01
  • Note la plus élevée: 4
  • Note la plus basse: 1
  • Commentaires:
    «Ça a un goût de neige fondue sur le toit d'une voiture»
    «On sent surtout de l'eau, il y a peu de goût»

Cola Denner

Denner Cola
  • Note globale: 2,88
  • Note la plus élevée: 3
  • Note la plus basse: 1
  • Commentaires:
    «Du thé? Hein? Bizarre»
    «On dirait du produit pour se rincer les dents»
    «Il y a plus d'eau que de cola là-dedans»
Fatigué? Dormir n'est pas toujours la solution

Happy Cola Classic

Happy Cola Classic Coop
  • Note globale: 2,84
  • Note la plus élevée: 4,5
  • Note la plus basse: 1
  • Commentaires:
    «Un coca avec un Tiki, c'est compliqué»
    « Ça a un goût de vinaigre»
    «Une désagréable note de vanille artificielle»


Fentimans Curiosity Cola

Fentimans Botanically Brewed Curiosity Cola
  • Note globale: 2,18
  • Note la plus élevée: 4
  • Note la plus basse: 1
  • Commentaires:
    «Bizarre. Au moins c'est pas trop sucré»
    «Y'a de l'alcool là-dedans? C'est un whisky coca?»
    «On dirait vraiment qu'il y a de l'alcool, wtf!»

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

Et un peu de bouffe pour accompagner tout ça

20 plats américains qui méritent d'être connus

1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X

On avait une très bonne raison d'aller voir des alpagas

Vidéo: watson
+ de confort food?
On a goûté les burgers de la star du foot Ronaldinho à Genève
On a goûté les burgers de la star du foot Ronaldinho à Genève
de Marine Brunner, Fred Valet
Voici quel goût a la raclette à Dubaï
2
Voici quel goût a la raclette à Dubaï
de Marie-Adèle Copin
Une coalition s'est formée pour mettre Trump au régime
1
Une coalition s'est formée pour mettre Trump au régime
On a bouffé russe aux States et ça ne va pas plaire à Poutine
On a bouffé russe aux States et ça ne va pas plaire à Poutine
de Marine Brunner
On a goûté au burger de l'ex-cuisinier de Trump à Lausanne
On a goûté au burger de l'ex-cuisinier de Trump à Lausanne
de Fred Valet
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Martin Pfister évoque une nouvelle variante pour le F-35
3
Manor récupère une marque populaire abandonnée par Coop
Kanye West a retrouvé le sourire à Genève
Le rappeur aurait été soigné il y a quelques jours «dans un centre dentaire réputé à Genève», selon les informations du blogueur Aqababe.
Décidément, les occasions de croiser Ye en Suisse se sont multipliées ces dernières semaines: après avoir été surpris en train de faire ses emplettes à la Coop de la Bahnofstrsse de Zurich, mi-septembre, aux côtés de sa compagne Bianca Censori, Kanye aurait été de passage par la Suisse romande vendredi dernier, pour subir des soins dans une prestigieuse clinique de la Cité de Calvin.
L’article