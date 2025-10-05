On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
La rédaction de watson a une nouvelle fois mené une expérience hautement scientifique.
Après le grand succès de notre enquête très sérieuse sur les chips, on a rapidement senti qu'il fallait réitérer l'expérience. Pour un sujet prioritaire: le cola. Car comme pour les chips, tout le monde a son avis sur la question.
Il s'agit donc, ni plus ni moins, de déterminer une bonne fois pour toutes quelle est la MEILLEURE LIMONADE AU COLA DE SUISSE.
Regardez un peu ce laboratoire (la cuisine de watson)
Au total, nous avons testé 33 échantillons, dans des conditions cliniquement objectives. Entendez par là «servis dans des petits verres sur la table de la cuisine de la rédaction, et tout le monde devait attribuer des notes, comme à l'école». Et par «testé», on veut dire qu'on a «bu»... pardon, «dégusté» ces breuvages de qualité, à l'aveugle bien entendu.
La méthodologie
Seules les limonades désignées en tant que «cola» ont été prises en compte. Pas de Fanta, pas de root beer, ou de Dr Pepper. Nous avons essayé d'inclure autant que possible toutes les marques disponibles chez les grands distributeurs suisses, soit Aldi, Coop, Lidl et Migros.
Journaliste, un métier pas toujours facile
«Essayé» et «autant que possible», on insiste. Car Red Bull Cola a, par exemple, des problèmes d'approvisionnement, et il n'a donc pas été possible de s'en procurer. Idem pour le Sinalco Cola. S'ajoutent à notre liste quelques petits fabricants tels que Goba, originaire d'Appenzell, ou le Bernois Lola.
Nous avons écarté les marques étrangères très spécifiques à un pays, Fritz-Cola (Allemagne), Thums Up (Inde), Jarritos Cola (Mexique), car elles dépassaient le cadre de l'étude helvétique.
Une seule exception, Fentimans s'est toutefois glissée dans la liste, simplement parce qu'on pouvait l'acheter en ligne en un clic...(sorry).
Les fameuses bouteilles de grand cru à tester
Nous avions déterminé trois catégories:
- Regular, classic (Coca normal avec du sucre, donc)
- Zero & light
- Flavoured (Cherry Coke, Vanilla, Mezzo Mix et autres cola parfumés)
Nous avons versé les différentes boissons dans des gobelets identiques. Aucun nom ni aucune information sur les produits n'étaient visibles. Seul un numéro permettait de les distinguer.
Oui, nous avons longuement débattu sur la meilleure façon de servir le coca. Nous n'avions pas 330 verres en verre. Des gobelets en papier, peut-être plus écologiques? Mais avec un grand risque d'altérer le goût. Laisser les sodas dans leurs contenants et demander aux participants de se servir eux-mêmes n'était pas non plus une option.
Les testeurs auraient alors vu ce qu'ils goûtaient. Il fallait un test à l'aveugle comme pour les chips. Nous avons donc opté pour ces petits gobelets en plastique, généralement utilisés pour le vin blanc. Au moins, le cola restait bien froid, tout droit sorti du frigo.
Protocole scientifique de répartition dans les gobelets
Chaque cola a été noté individuellement, selon le système de notation scolaire suisse: de 1 (mauvais) à 4 (suffisant) jusqu'à 6 (excellent) au maximum.
Presque tous les membres la rédaction présents ont pris part à la dégustation. La majorité d'entre eux a goûté et noté les 33 variétés.
On pouvait aussi écrire des commentaires. Chaque échantillon a reçu une note moyenne, qui a permis d'établir un classement général. Vous découvrirez les résultats un peu plus bas.
C'est pas de la science, ça?
Des trucs qui nous ont frappés
En réalisant le test, nous nous sommes rendu compte de plusieurs choses essentielles.
- Le coca, ça vous prend aux tripes! Comme pour les chips, la dégustation a conduit à des discussions animées, et des évaluations sérieuses et minutieuses.
- Un nombre étonnant de boissons (la majorité !) ont obtenu des notes en dessous la moyenne. La raison est que manger et boire est très subjectif, et dépendant du contexte dans lequel on en profite. Cela signifie que lorsque l'on voit du Coca-Cola Zero dans sa canette, on va par réflexe trouver cela bon. Mais sans le visuel de la marque, le jugement devient beaucoup plus critique.
- Comme lors de notre précédent test, les passionnés qui assuraient être capables de reconnaître leur produit préféré à l'aveugle se sont plantés. L'identification de leur marque favorite était, au mieux, approximative.
- La catégorie Flavoured présente - on s'y attendait - l'écart le plus marqué entre les notes. Car des préférences gustatives fondamentales jouaient ici un grand rôle. De nombreux sodas ont obtenu des notes oscillant entre 6 et 1.
Voici donc...
Le meilleur cola de Suisse
Le grand gagnant toutes catégories confondues...
...avec une moyenne de 5,3...
Un 6, quatre 5,5, et pas de note inférieure à 4,75, c'est donc le cola où l'écart entre les notes était le plus réduit. «Honnête, propre, impeccable», jugeait l'un des commentaires. Ce grand gagnant s'impose aussi dans la catégorie «Zero et Light». Il est suivi par:
Le vainqueur dans la catégorie Classic...
...avec 4,6 de moyenne...
Vainqueur dans la catégorie Flavoured...
... avec une moyenne de 4,44...
Les résultats dans le détail
De la plus brillante (5,3) à la plus mauvaise (2,18), voici les 33 boissons du test:
Pepsi Zero Sugar
- Note globale: 5,3
- Note la plus élevée obtenue: 6
- Note la plus basse obtenue: 4,75
- Commentaires:
«Coke Zero – l'original!»
«Parfait. Un peu vanillé»
Coca-Cola Original Taste
- Note globale: 4,6
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 2
- Commentaires:
«L'original, avec un grand O! »
«Il a une douceur chaleureuse, comme l'eau d'un sauna»
«Standard. Probablement l'original»
Happy Cola Zero
- Note globale: 4,45
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 1,75
- Commentaires:
«Bonne base, sans être spectaculaire»
«Toggi n'y connaît rien! CE N'EST PAS DU COLA!!»
Mezzo Mix
- Note globale: 4,44
- Note la plus élevée obtenue: 5
- Note la plus basse obtenue: 3
- Commentaires:
«Étonnamment bon»
«Ça sent le poisson mort»
«Fraîcheur agréable»
Coca-Cola Cherry
- Note globale: 4,39
- Note la plus élevée obtenue: 5,75
- Note la plus basse obtenue: 3
- Commentaires:
«Génial! Cherry?»
«Cherry. Mais dégoûtant»
Coca‑Cola Light
- Note globale: 4,37
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 1
- Commentaires:
«Bon! Très gazeux»
«Pas assez gazeux»
«Un peu poivré»
Coca‑Cola Vanilla
- Note globale: 4,28
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 1,5
- Commentaires:
«Du flan au caramel»
«Tout simplement délicieux ❤️»
«Non. Je ne suis pas ma fille de 11 ans»
Lola Cola Zero
- Note globale: 4,2
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 3
- Commentaires:
«Tastes Swiss»
«Sympa aussi»
«Coke Zero?»
Cola Zero M-Budget
- Note globale: 4,13
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 3
- Commentaires:
«Très facile. Note acidulée»
«Trop acide»
Freeway Cola
- Note globale: 4,13
- Note la plus élevée obtenue: 4,5
- Note la plus basse obtenue: 3
- Commentaires:
«Un peu passif, sans relief»
«Faible intensité»
Cola M-Budget
- Note globale: 4,05
- Note la plus élevée obtenue: 5
- Note la plus basse obtenue: 2
- Commentaires:
«Génial, mais bizarre»
«Un peu amer»
«Frais! Miam miam»
Pepita Cola Zero
- Note globale: 4,02
- Note la plus élevée obtenue: 5
- Note la plus basse obtenue: 1
- Commentaires:
«Goût de sauce asiatique»
«Stévia? Très bizarre»
Happy Cola Mango Flavor Zero
- Note globale: 4,02
- Note la plus élevée obtenue: 4,5
- Note la plus basse obtenue: 2
- Commentaires:
«Plaisir coupable. Haribo?»
«Plutôt cool. Mangue, baby! »
«Coca au cassis. Beurk»
Pepsi
- Note globale: 3,93
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 1
- Commentaires:
«Mmmh, délicieux! Bon mélange de douceur et de fraîcheur»
«Désagréable en bouche»
«Pepsi?»
Vivi Kola Original
- Note globale: 3,91
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 1
- Commentaires:
«A du caractère»
«Pas mal. Ressemble aux bonbons!»
«Horrible. Freaky Cola»
Pepita Cola
- Note globale: 3,85
- Note la plus élevée obtenue: 5
- Note la plus basse obtenue: 2
- Commentaires:
«Assez correct, équilibré»
«Très aqueux, pas de gaz carbonique»
River Cola Classic
- Note globale: 3,75
- Note la plus élevée obtenue: 4,5
- Note la plus basse obtenue: 2
- Commentaires:
«Doux et lourd»
«Goût de Coca bon marché»
Coca-Cola Zero
- Note globale: 3,69
- Note la plus élevée obtenue: 4,5
- Note la plus basse obtenue: 2
- Commentaires:
«Goût d'herbe»
«Correct»
«Mon Dieu, je ne sens plus rien lol»
Coca‑Cola Zero Caffeine-Free
- Note globale: 3,64
- Note la plus élevée: 4,5
- Note la plus basse: 1
- Commentaires:
«Facile à boire, sans aspérité. Le Coldplay des colas.»
«Goût de cannelle agréable»
Pepsi Zero Sugar Cherry
- Note globale: 3,61
- Note la plus élevée obtenue: 6
- Note la plus basse obtenue: 1
- Commentaires:
«Ça a le goût du pain d'épices»
«Du chewing-gum»
«Je trouve ça génial!»
River Cola Cerise
- Note globale: 3,6
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 1
- Commentaires:
«Très sucré, comme si on buvait du sucre de canne pur»
«Aromatisé. Bizarre»
Goba Cola Zero
- Note globale: 3,5
- Note la plus élevée obtenue: 5,5
- Note la plus basse obtenue: 1,5
- Commentaires:
«Vraiment bon. Cola Light? Pas trop sucré – juste comme il faut!»
«Un médicament»
«Léger goût de sang»
Vivi Kola Zero
- Note globale: 3,48
- Note la plus élevée obtenue: 5
- Note la plus basse obtenue: 1
- Commentaires:
«Hipster»
«Goût d'édulcorant prononcé»
«Au moins, ça a du goût»
Cola Zero Prix Garantie
- Note globale: 3,48
- Note la plus élevée obtenue: 4
- Note la plus basse obtenue: 2
- Commentaires:
«Trop sucré. Avec un trait de citron»
«Trop fade»
Goba Cola
- Note globale: 3,41
- Note la plus élevée obtenue: 5
- Note la plus basse obtenue: 1
- Commentaires:
«Beurk. C'est du Pepsi»
«Avec un zeste de liquide de batterie»
«Du dentifrice»
Cola Prix Garantie
- Note globale: 3,3
- Note la plus élevée: 4
- Note la plus basse: 1
- Commentaires:
«De la merde de hipster»
«Correct. Peu gazeux»
Lola Cola
- Note globale: 3,29
- Note la plus élevée: 4,5
- Note la plus basse: 1
- Commentaires:
«Bizarrement fruité... étrange!»
«Rien d'impressionnant, mais OK»
«Un goût de fraise»
River Cola Zero
- Note globale: 3,08
- Note la plus élevée: 4,75
- Note la plus basse: 1,25
- Commentaires:
Beaucoup trop de gaz«»
«Un goût piquant»
Freeway Cola Zero Sugar
- Note globale: 3,07
- Note la plus élevée: 4
- Note la plus basse: 1
- Commentaires:
«C'est pas mal, mais il manque un truc»
«Hein? Du Pepsi? Pas terrible»
Cola Zero Denner
- Note globale: 3,01
- Note la plus élevée: 4
- Note la plus basse: 1
- Commentaires:
«Ça a un goût de neige fondue sur le toit d'une voiture»
«On sent surtout de l'eau, il y a peu de goût»
Cola Denner
- Note globale: 2,88
- Note la plus élevée: 3
- Note la plus basse: 1
- Commentaires:
«Du thé? Hein? Bizarre»
«On dirait du produit pour se rincer les dents»
«Il y a plus d'eau que de cola là-dedans»
Happy Cola Classic
- Note globale: 2,84
- Note la plus élevée: 4,5
- Note la plus basse: 1
- Commentaires:
«Un coca avec un Tiki, c'est compliqué»
« Ça a un goût de vinaigre»
«Une désagréable note de vanille artificielle»
Fentimans Curiosity Cola
- Note globale: 2,18
- Note la plus élevée: 4
- Note la plus basse: 1
- Commentaires:
«Bizarre. Au moins c'est pas trop sucré»
«Y'a de l'alcool là-dedans? C'est un whisky coca?»
«On dirait vraiment qu'il y a de l'alcool, wtf!»
(Traduit et adapté par Valentine Zenker)