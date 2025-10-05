watson a testé une trentaine de colas vendus en Suisse.

On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca

Vous êtes plutôt Coca ou Pepsi? Vous préférez une marque suisse, comme Vivi ou Goba? Vous pensez peut-être avoir déniché le meilleur cola, mais désormais, il existe une analyse des plus sérieuses à ce sujet: l'enquête tout à fait scientifique de watson.

Oliver Baroni Suivez-moi Lucas Zollinger Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

La rédaction de watson a une nouvelle fois mené une expérience hautement scientifique.

Vous vous rappelez de notre grand test sur les chips? Comment watson a découvert les meilleures chips de Suisse

Après le grand succès de notre enquête très sérieuse sur les chips, on a rapidement senti qu'il fallait réitérer l'expérience. Pour un sujet prioritaire: le cola. Car comme pour les chips, tout le monde a son avis sur la question.

Il s'agit donc, ni plus ni moins, de déterminer une bonne fois pour toutes quelle est la MEILLEURE LIMONADE AU COLA DE SUISSE.

Regardez un peu ce laboratoire (la cuisine de watson) Image: obi

Au total, nous avons testé 33 échantillons, dans des conditions cliniquement objectives. Entendez par là «servis dans des petits verres sur la table de la cuisine de la rédaction, et tout le monde devait attribuer des notes, comme à l'école». Et par «testé», on veut dire qu'on a «bu»... pardon, «dégusté» ces breuvages de qualité, à l'aveugle bien entendu.

La méthodologie

Seules les limonades désignées en tant que «cola» ont été prises en compte. Pas de Fanta, pas de root beer, ou de Dr Pepper. Nous avons essayé d'inclure autant que possible toutes les marques disponibles chez les grands distributeurs suisses, soit Aldi, Coop, Lidl et Migros.

Journaliste, un métier pas toujours facile Image: lzo

«Essayé» et «autant que possible», on insiste. Car Red Bull Cola a, par exemple, des problèmes d'approvisionnement, et il n'a donc pas été possible de s'en procurer. Idem pour le Sinalco Cola. S'ajoutent à notre liste quelques petits fabricants tels que Goba, originaire d'Appenzell, ou le Bernois Lola.

Nous avons écarté les marques étrangères très spécifiques à un pays, Fritz-Cola (Allemagne), Thums Up (Inde), Jarritos Cola (Mexique), car elles dépassaient le cadre de l'étude helvétique.

Une seule exception, Fentimans s'est toutefois glissée dans la liste, simplement parce qu'on pouvait l'acheter en ligne en un clic...(sorry).

Les fameuses bouteilles de grand cru à tester Image: obi

Nous avions déterminé trois catégories:

Regular, classic (Coca normal avec du sucre, donc)

(Coca normal avec du sucre, donc) Zero & light

Flavoured (Cherry Coke, Vanilla, Mezzo Mix et autres cola parfumés)

Nous avons versé les différentes boissons dans des gobelets identiques. Aucun nom ni aucune information sur les produits n'étaient visibles. Seul un numéro permettait de les distinguer.

Image: lzo

Oui, nous avons longuement débattu sur la meilleure façon de servir le coca. Nous n'avions pas 330 verres en verre. Des gobelets en papier, peut-être plus écologiques? Mais avec un grand risque d'altérer le goût. Laisser les sodas dans leurs contenants et demander aux participants de se servir eux-mêmes n'était pas non plus une option.

Les testeurs auraient alors vu ce qu'ils goûtaient. Il fallait un test à l'aveugle comme pour les chips. Nous avons donc opté pour ces petits gobelets en plastique, généralement utilisés pour le vin blanc. Au moins, le cola restait bien froid, tout droit sorti du frigo.

Protocole scientifique de répartition dans les gobelets Image: lzo

Chaque cola a été noté individuellement, selon le système de notation scolaire suisse: de 1 (mauvais) à 4 (suffisant) jusqu'à 6 (excellent) au maximum.

Presque tous les membres la rédaction présents ont pris part à la dégustation. La majorité d'entre eux a goûté et noté les 33 variétés.

On pouvait aussi écrire des commentaires. Chaque échantillon a reçu une note moyenne, qui a permis d'établir un classement général. Vous découvrirez les résultats un peu plus bas.

C'est pas de la science, ça? Image: obi

Des trucs qui nous ont frappés

En réalisant le test, nous nous sommes rendu compte de plusieurs choses essentielles.

Le coca, ça vous prend aux tripes! Comme pour les chips, la dégustation a conduit à des discussions animées, et des évaluations sérieuses et minutieuses.

Le coca, ça vous prend aux tripes! Comme pour les chips, la dégustation a conduit à des discussions animées, et des évaluations sérieuses et minutieuses. Un nombre étonnant de boissons (la majorité !) ont obtenu des notes en dessous la moyenne. La raison est que manger et boire est très subjectif, et dépendant du contexte dans lequel on en profite. Cela signifie que lorsque l'on voit du Coca-Cola Zero dans sa canette, on va par réflexe trouver cela bon. Mais sans le visuel de la marque, le jugement devient beaucoup plus critique.

Comme lors de notre précédent test, les passionnés qui assuraient être capables de reconnaître leur produit préféré à l'aveugle se sont plantés. L'identification de leur marque favorite était, au mieux, approximative.

La catégorie Flavoured présente - on s'y attendait - l'écart le plus marqué entre les notes. Car des préférences gustatives fondamentales jouaient ici un grand rôle. De nombreux sodas ont obtenu des notes oscillant entre 6 et 1.

Voici donc...

Le meilleur cola de Suisse

Le grand gagnant toutes catégories confondues...

...avec une moyenne de 5,3...

Un 6, quatre 5,5, et pas de note inférieure à 4,75, c'est donc le cola où l'écart entre les notes était le plus réduit. «Honnête, propre, impeccable», jugeait l'un des commentaires. Ce grand gagnant s'impose aussi dans la catégorie «Zero et Light». Il est suivi par:

Le vainqueur dans la catégorie Classic...

...avec 4,6 de moyenne...

Vainqueur dans la catégorie Flavoured...

... avec une moyenne de 4,44...

Les résultats dans le détail

De la plus brillante (5,3) à la plus mauvaise (2,18), voici les 33 boissons du test:

Pepsi Zero Sugar

Note globale: 5,3

Note la plus élevée obtenue: 6

Note la plus basse obtenue: 4,75

Commentaires:

«Coke Zero – l'original!»

«Parfait. Un peu vanillé»

Coca-Cola Original Taste

Note globale: 4,6

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 2

Commentaires:

«L'original, avec un grand O! »

«Il a une douceur chaleureuse, comme l'eau d'un sauna»

«Standard. Probablement l'original»

Happy Cola Zero

Note globale: 4,45

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 1,75

Commentaires:

«Bonne base, sans être spectaculaire»

«Toggi n'y connaît rien! CE N'EST PAS DU COLA!!»

Mezzo Mix

Note globale: 4,44

Note la plus élevée obtenue: 5

Note la plus basse obtenue: 3

Commentaires:

«Étonnamment bon»

«Ça sent le poisson mort»

«Fraîcheur agréable»



Coca-Cola Cherry

Note globale: 4,39

Note la plus élevée obtenue: 5,75

Note la plus basse obtenue: 3

Commentaires:

«Génial! Cherry?»

«Cherry. Mais dégoûtant»

Coca‑Cola Light

Note globale: 4,37

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 1

Commentaires:

«Bon! Très gazeux»

«Pas assez gazeux»

«Un peu poivré»

Coca‑Cola Vanilla

Note globale: 4,28

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 1,5

Commentaires:

«Du flan au caramel»

«Tout simplement délicieux ❤️»

«Non. Je ne suis pas ma fille de 11 ans»

Lola Cola Zero

Note globale: 4,2

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 3

Commentaires:

«Tastes Swiss»

«Sympa aussi»

«Coke Zero?»

Cola Zero M-Budget

Note globale: 4,13

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 3

Commentaires:

«Très facile. Note acidulée»

«Trop acide»

Freeway Cola

Note globale: 4,13

Note la plus élevée obtenue: 4,5

Note la plus basse obtenue: 3

Commentaires:

«Un peu passif, sans relief»

«Faible intensité»

Cola M-Budget

Note globale: 4,05

Note la plus élevée obtenue: 5

Note la plus basse obtenue: 2

Commentaires:

«Génial, mais bizarre»

«Un peu amer»

«Frais! Miam miam»

Pepita Cola Zero

Note globale: 4,02

Note la plus élevée obtenue: 5

Note la plus basse obtenue: 1

Commentaires:

«Goût de sauce asiatique»

«Stévia? Très bizarre»

Happy Cola Mango Flavor Zero

Note globale: 4,02

Note la plus élevée obtenue: 4,5

Note la plus basse obtenue: 2

Commentaires:

«Plaisir coupable. Haribo?»

«Plutôt cool. Mangue, baby! »

«Coca au cassis. Beurk»

Pepsi

Note globale: 3,93

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 1

Commentaires:

«Mmmh, délicieux! Bon mélange de douceur et de fraîcheur»

«Désagréable en bouche»

«Pepsi?»

Vivi Kola Original

Note globale: 3,91

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 1

Commentaires:

«A du caractère»

«Pas mal. Ressemble aux bonbons!»

«Horrible. Freaky Cola»

Pepita Cola

Note globale: 3,85

Note la plus élevée obtenue: 5

Note la plus basse obtenue: 2

Commentaires:

«Assez correct, équilibré»

«Très aqueux, pas de gaz carbonique»

River Cola Classic

Note globale: 3,75

Note la plus élevée obtenue: 4,5

Note la plus basse obtenue: 2

Commentaires:

«Doux et lourd»

«Goût de Coca bon marché»

Coca-Cola Zero

Note globale: 3,69

Note la plus élevée obtenue: 4,5

Note la plus basse obtenue: 2

Commentaires:

«Goût d'herbe»

«Correct»

«Mon Dieu, je ne sens plus rien lol»

Coca‑Cola Zero Caffeine-Free

Note globale: 3,64

Note la plus élevée: 4,5

Note la plus basse: 1

Commentaires:

«Facile à boire, sans aspérité. Le Coldplay des colas.»

«Goût de cannelle agréable»

Pepsi Zero Sugar Cherry

Note globale: 3,61

Note la plus élevée obtenue: 6

Note la plus basse obtenue: 1

Commentaires:

«Ça a le goût du pain d'épices»

«Du chewing-gum»

«Je trouve ça génial!»

River Cola Cerise

Note globale: 3,6

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 1

Commentaires:

«Très sucré, comme si on buvait du sucre de canne pur»

«Aromatisé. Bizarre»

Goba Cola Zero

Note globale: 3,5

Note la plus élevée obtenue: 5,5

Note la plus basse obtenue: 1,5

Commentaires:

«Vraiment bon. Cola Light? Pas trop sucré – juste comme il faut!»

«Un médicament»

«Léger goût de sang»

Vivi Kola Zero

Note globale: 3,48

Note la plus élevée obtenue: 5

Note la plus basse obtenue: 1

Commentaires:

«Hipster»

«Goût d'édulcorant prononcé»

«Au moins, ça a du goût»

Cola Zero Prix Garantie

Note globale: 3,48

Note la plus élevée obtenue: 4

Note la plus basse obtenue: 2

Commentaires:

«Trop sucré. Avec un trait de citron»

«Trop fade»

Goba Cola

Note globale: 3,41

Note la plus élevée obtenue: 5

Note la plus basse obtenue: 1

Commentaires:

«Beurk. C'est du Pepsi»

«Avec un zeste de liquide de batterie»

«Du dentifrice»

Cola Prix Garantie

Note globale: 3,3

Note la plus élevée: 4

Note la plus basse: 1

Commentaires:

«De la merde de hipster»

«Correct. Peu gazeux»

Lola Cola

Note globale: 3,29

Note la plus élevée: 4,5

Note la plus basse: 1

Commentaires:

«Bizarrement fruité... étrange!»

«Rien d'impressionnant, mais OK»

«Un goût de fraise»





River Cola Zero

Note globale: 3,08

Note la plus élevée: 4,75

Note la plus basse: 1,25

Commentaires:

Beaucoup trop de gaz«»

«Un goût piquant»





Freeway Cola Zero Sugar

Note globale: 3,07

Note la plus élevée: 4

Note la plus basse: 1

Commentaires:

«C'est pas mal, mais il manque un truc»

«Hein? Du Pepsi? Pas terrible»

Cola Zero Denner

Note globale: 3,01

Note la plus élevée: 4

Note la plus basse: 1

Commentaires:

«Ça a un goût de neige fondue sur le toit d'une voiture»

«On sent surtout de l'eau, il y a peu de goût»

Cola Denner

Note globale: 2,88

Note la plus élevée: 3

Note la plus basse: 1

Commentaires:

«Du thé? Hein? Bizarre»

«On dirait du produit pour se rincer les dents»

«Il y a plus d'eau que de cola là-dedans»

Happy Cola Classic

Note globale: 2,84

Note la plus élevée: 4,5

Note la plus basse: 1

Commentaires:

«Un coca avec un Tiki, c'est compliqué»

« Ça a un goût de vinaigre»

«Une désagréable note de vanille artificielle»







Fentimans Curiosity Cola

Note globale: 2,18

Note la plus élevée: 4

Note la plus basse: 1

Commentaires:

«Bizarre. Au moins c'est pas trop sucré»

«Y'a de l'alcool là-dedans? C'est un whisky coca?»

«On dirait vraiment qu'il y a de l'alcool, wtf!»

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

Et un peu de bouffe pour accompagner tout ça

20 plats américains qui méritent d'être connus 1 / 22 20 plats américains qui méritent d'être connus La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre. source: boston globe / boston globe