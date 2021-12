Être à la fois vacciné et guéri du Covid-19 conférerait une immunité accrue face aux nouveaux variants. Image: sda

Et vous, possédez-vous la «super-immunité»? Voici les conditions

Une protection contre le Covid de 1000 à 2000% supérieure à celles des patients non-infectés: c'est la promesse de la «super-immunité», que l'on ne peut acquérir qu'à certaines conditions. Voici lesquelles.

Tout d'abord, c'est quoi la «super-immunité»? Il s'agit d'une protection renforcée face aux variants du Covid-19. Et avouons-le, par les temps qui courent, riches en nouvelles formes de virus aussi diverses que variées, cette immunité serait la bienvenue.

Une étude parue en décembre dans le Journal of the American Medical Association a révélé qui sont les bénéficiaires de ce statut de «super-immunisé».

Tout d'abord, il faut être totalement vacciné

C'est la première condition sine qua none à cette super-immunité: être entièrement vacciné.

La revue clinique des maladies infectieuses, The Lancets Infectious Diseases, a confirmé la thèse selon laquelle être entièrement vacciné réduit de moitié le risque de développer des symptômes durables à la suite d'une infection au Covid.

Et ensuite, être infecté par le Covid

En outre, les chercheurs de l'Oregon (Etats-Unis) à l'origine de l'étude sur la super-immunité suggère qu'une infection au Covid, après une vaccination complète, est susceptible de conférer une plus grande protection.

Pour aboutir à cette conclusion, les épidémiologistes ont comparé les anticorps présents chez deux groupes de personnes:

Des patients vaccinés ayant contracté le Covid-19.

Des patients vaccinés mais n’ayant jamais été malades.

Les taux d'anticorps mesurés dans chacun des groupes révèlent des niveaux nettement plus élevés parmi les personnes à la fois vaccinées et guéries: entre 1000 % et 2000 %, explique un des coauteurs de l’étude, cité par Midi Libre. Une vaccination associée à une contamination offrirait une immunité hybride.

Dans le premier groupe, les anticorps des participants ont démontré une capacité accrue à neutraliser les différents variants par rapport à ceux du deuxième groupe.

Il reste cependant à déterminer clairement ce qui est un «schéma vaccinal complet», étant donné que les campagnes de rappel se multipliant dans de nombreux pays, souligne Ouest France.